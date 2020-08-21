На дорогах України помітили найдорожчий позашляховик Jaguar

Стас Сіділєв Новини 16:40, 21.08.2020

У Києві до об'єктивів ентузіастів потрапив найдорожчий позашляховик Jaguar – компактний кросовер у топовому виконанні F-Pace SVR. Його вартість – близько 100 000 євро.

Під капотом Jaguar F-Pace SVR встановлено 5-літровий компресорний V8 потужністю 550 к.с. Двигун дозволяє набирати 100 км/год за 4,3 с і розганятися до 283 км/год.

Від стандартного кросовера Jaguar F-Pace спортивну модифікацію SVR відрізняє новий обвіс. У кросовера з'явився передній бампер з величезними повітрозабірниками, задній дифузор, розширені колісні арки та вентиляційні отвори в капоті.

Кросовер Jaguar F-Pace SVR коштує близько 100 000 євро.
Фото: Instagram topcars_u.a

Автомобіль пересувається на 21-дюймових дисках і демонструє "чотириствольну" вихлопну систему.

Jaguar F-Pace SVR здатний розвивати швидкість 283 км/год.
Фото: Instagram topcars_u.a

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше показував незвичайний триколісний автомобіль, який побачили в Києві.

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