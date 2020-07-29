На дорогах України додасться радарів TruCAM: де будуть вимірювати швидкість
З середи, 29 липня, на автодорогах України з'явиться ще 43 нових ділянки, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM.
Про це повідомив в Facebook перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Нові прилади встановлять в місцях високої концентрації ДТП, скоєних через перевищення швидкості.
"Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні пристрої TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання", – зазначив поліцейський.
Він також додав, що на додаток до 43 нових розширені 5 вже існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM.
Всього на дорогах України буде працювати 116 приладів TruCAM, а вимірювання будуть здійснюватися на 252 ділянках.
Поліція опублікувала карту і список з ділянками, де вимірюють швидкість руху.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні стартувало профілактичне відпрацювання поліцейськими патрулями автомобільних доріг "Безпечне шосе". Його мета – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.