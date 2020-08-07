На дорогах побачили новий Renault Duster 2021

Стас Сіділєв Новини 19:00, 7.08.2020

Новий Renault Duster 2021 – бюджетний кросовер другого покоління, який тільки помітили на російських дорогах. Відзначимо, що в Україні цей автомобіль продається вже пару років.

Через деякий час після запуску продажів нового Рено Дастер на українському ринку, в Росії провели чергове оновлення старої моделі. Тепер новий кросовер нарешті прибув у країну.

Поки бюджетний кросовер Renault помітили в кузові з камуфляжною плівкою. Мабуть, виробник тримає інтригу, адже російські покупці ще не знають, як виглядає автомобіль 2018 року.

В ході дорожніх випробувань виробник проводить доведення ходових налаштувань для локалізованого складання моделі.

Українські автомобілісти знають цей Renault Duster вже давно.
Фото: auto.ria.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про нові моделі Лада на базі Renaul Logan.

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