На дорогах побачили новий Renault Duster 2021
Новий Renault Duster 2021 – бюджетний кросовер другого покоління, який тільки помітили на російських дорогах. Відзначимо, що в Україні цей автомобіль продається вже пару років.
Через деякий час після запуску продажів нового Рено Дастер на українському ринку, в Росії провели чергове оновлення старої моделі. Тепер новий кросовер нарешті прибув у країну.
Поки бюджетний кросовер Renault помітили в кузові з камуфляжною плівкою. Мабуть, виробник тримає інтригу, адже російські покупці ще не знають, як виглядає автомобіль 2018 року.
В ході дорожніх випробувань виробник проводить доведення ходових налаштувань для локалізованого складання моделі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про нові моделі Лада на базі Renaul Logan.