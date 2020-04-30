На дні річки знайшли потяг, якому 135 років. Відео
Чого тільки не знайти на дні річки! Наприклад, паровоз 1885 року випуску, який виявили в одній з річок регіону Саутленд у Новій Зеландії, де потяг пролежав понад 90 років.
Зовнішній вигляд локомотива і його стан відразу дають зрозуміти, що транспортний засіб пролежав у воді дійсно довгий час. Цікаво, що місцеві небайдужі любителі старовини поділилися бажанням відновити паровоз. Варто припустити, що це насправді неможливо.
Як поїзд взагалі опинився на дні річки? За попередньою інформацією, його туди скинули по непотрібності після Першої світової війни. Уявити такий сценарій сьогодні досить важко.
Знайдений локомотив NZR V class від Lumsden Heritage Trust вважається одним з останніх вироблених екземплярів цієї моделі.
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