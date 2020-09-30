На чому в Україні можна їздити без водійських прав: повний список

Для керування багатьма видами транспортних засобів в Україні потрібні водійські права. Однак, є і винятки – на деякі "машини" не потрібні дозвільні документи.

AutoOboz вирішив скласти список техніки, якою можна керувати без водійського посвідчення.

Велосипед

Найвідоміший транспортний засіб, для управління яким не потрібні права. На велосипедах можуть їздити навіть маленькі діти, однак тут існує обмеження – на дорогу можна виїжджати тільки починаючи з 14 років.

Мопеди і скутери

Згідно з діючими ПДР, для пересування на мопедах і скутерах потрібні права в тих випадках, якщо їх потужність складає 3 кВт і вище. Якщо ж транспортний засіб має потужність менше 3 кВт, можна їздити без прав. Але це стосується лише тієї техніки, яка оснащена електромотором. Для мопедів та скутерів з двигуном внутрішнього згоряння потрібні права в будь-якому випадку.

До речі, ще недавно мопеди і скутери з робочим об'ємом до 49 куб. см можна було не реєструвати, але з червня 2020 року цю потрібно робити обов'язково.

Електросамокати

Відносно новий вид транспортного засобу, який набуває все більшої популярності в Україні. На них також поширюється "правило трьох кіловат". При цьому на переважну кількість електросамокатів права не потрібні, оскільки їх потужністю варіюється від 0,1 до 1 кВт. І хоча віддача невелика, такий транспорт має досить хорошу динаміку.

Сігвеї та моноколеса

Цей транспорт більше призначений для прогулянок, ніж для цільових поїздок. Проте, на нього також не потрібні права, хоча швидкість сигвеї та моноколеса розвивають пристойну.

Раніше OBOZREVATEL склав список найдешевших старих електромобілів в Україні.