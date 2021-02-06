Легендарні "бандитські" машини 90-х: на чому їздили авторитети в Україні

Після розпаду СРСР в Україні багато що змінилося. У 90-ті люди відчули можливості для розвитку бізнесу й заробітку грошей. Загалом, не в найбільш законний спосіб.

AutoOboz згадав легендарні "бандитські" автомобілі, які були дуже популярні в Україні наприкінці ХХ століття. Багато з них трапляється на дорогах досі.

Mercedes S-class

Німецькі седани Mercedes у всьому світі були відомі як статусні, якісні й дорогі авто. З розпадом СРСР це дійшло і до країн колишнього радянського блоку. Величезний S-class на наших дорогах у 90-ті здавався прибульцем із космосу і відразу давав зрозуміти, що всередині сидить хтось дуже важливий. Власне, крутими вважалися будь-які моделі Mercedes-Benz, не обов'язково тільки S-class.

У Європі на Mercedes їздив міцний середній клас, в Україні – верхівки бандитських угруповань Mercedes

Навіть компактні моделі Mercedes були класними і статусними Mercedes

ВАЗ-2109

"Голодні" дев'яності прийнято асоціювати переважно з преміальними іномарками, які у великих кількостях ринули до змученої радянськими кризами України. Тим, хто не міг дозволити собі Mercedes або Toyota, доводилося задовольнятися ВАЗ-2109. "Дев'ятка" вийшла легкою, порівняно швидкою та приємною в керуванні. Багато хуліганів і "бандитів-початківців" віддавали перевагу цій машині, пофарбованій у вишневий відтінок.

ВАЗ-2109 – невід'ємна ознака дрібного розбою в 90-ті АвтоВАЗ

Toyota Land Cruiser

Як і будь-який позашляховик, Land Cruiser вважався дуже крутою машиною. З подібного транспорту в СРСР були тільки "Лада Нива" і УАЗи, але ті орієнтувалися радше на експлуатацію в сільській місцевості. Закордонні позашляховики "нової хвилі" разом з повним приводом пропонували багате оснащення, зручний салон зі шкіряним оздобленням і гучну аудіосистему – небачена розкіш.

У пострадянський час дозволити собі Toyota Land Cruiser могли далеко не всі Toyota

Jeep Grand Cherokee

Улюблений американський 4х4 сподобався найбагатшим українцям 90-х. Найчастіше ці автомобілі використовувалися охороною, що супроводжувала великий чорний "лімузин". Як і багато інших іномарок, Grand Cherokee своєю появою віщував якісь "розборки" що ось-ось повинні були початися неподалік.

Jeep Grand Cherokee завжди виглядав дуже круто і чомусь вселяв відчуття тривоги Jeep

BMW 7-series

І 7-series, і 5-series, і навіть компактна 3-series від BMW були дійсно статусними автомобілями. Як ми говорили раніше, це стосувалося будь-якого закордонного седана. Особливо в чорному кольорі. Це також стосується Volvo, рідкісних Audi та ще більш рідкісних Jaguar.

BMW 7-series – символ успіху і хорошого життя не тільки сьогодні, але і 30 років тому BMW

Будь-який Volvo теж вважався дуже крутою машиною Volvo

Mitsubishi Pajero

Японський позашляховик – це круто сьогодні, але в 90-ті навколо них відбувався особливий ажіотаж. Pajero сприймався приблизно так само, як і Land Cruiser, тому був не менш популярним.

Mitsubishi Pajero – справжній символ "лихих дев'яностих", який досі асоціюється з тим часом Mitsubishi

Toyota RAV4

Наприкінці ХХ століття в усьому світі спостерігалося зростання сегмента так званих міських позашляховиків – кросоверів. Вони вдало поєднували в собі брутальний дизайн і повний привід зі зручністю та легкістю керування легковим автомобілем. Серед недоліків – слабкі здібності на бездоріжжі, проте власники готувалися до того, що їм це не знадобиться. З іншого боку, найчастіше спеціальні чіпкі покришки для бездоріжжя вирішували ці питання. Toyota RAV4 був одним із найбільш популярних представників нового сегмента, зокрема і в Україні.

Toyota RAV4 почала завойовувати серця українців ще в 90-ті Toyota

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв про найбільш довгоочікувані кросовери й позашляховики, які з'являться на українському ринку 2021 року. Деякі з них уже продаються – сучасні моделі представлені в різних цінових сегментах.