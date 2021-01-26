На чому їздила українська поліція: найцікавіші машини

Коли українську поліцію реформували, патрульні авто стали цікавими та різноманітними. Тепер ми можемо згадати багато які з них, адже список розлогий.

AutoOboz зібрав поліцейські машини, які постачали на службу великими партіями. Деякі з них досі трапляються на дорогах. Інші вирушають на стоянки в неробочому стані. Цікаво, що в патрульних є і по-справжньому дорогі автомобілі.

Peugeot 301

Компактний французький седан – свіже придбання поліцейських, на сьогодні відомо про досить велику партію з 310 автомобілів. Ця модель повною мірою відображає народний український автопарк, адже цивільні покупці в нашій країні Peugeot 301 дуже люблять. Такий автомобіль коштує від 380 500 грн, але поліцейські отримали більш потужні седани з 1,6-літровими двигунами на 115 к.с.

У поліції з'явилася велика партія Peugeot 301 peugeot.ua

Toyota Prius

Цей гібридний японський гетчбек кількостю 1500 штук дістався українським поліцейським безоплатно. За допомогою цих машин Японія в рамках Кіотського договору "викупила" в України "зайві" квоти на викиди шкідливих речовин в атмосферу. Так у нашій країні з'явилися одні з найбільш сучасних поліцейських автомобілів світу. Щоправда, на дорогах їх стає дедалі менше. Патрульний транспорт часто потрапляє в ДТП і виходить із ладу через важкі умови експлуатації, але на ремонт у відомства не вистачає ані коштів, ані кваліфікації фахівців.

Поліцейські Toyota Prius трапляються все рідше riastatic.com

Mitsubishi Outlander

Гібридні кросовери з можливістю підзарядки електроенергією українським поліцейським також дісталися в рамках Кіотського договору. В іншому разі за партію більш ніж 600 машин довелося б як слід заплатити – один такий позашляховик коштує близько $50 000.

Mitsubishi Outlander PHEV – дорогий гібридний кросовер newsroom.kh.ua

Skoda Rapid

Компактний Rapid – дуже поширена поліцейська машина на українських дорогах. Але пік популярності цієї моделі у патрульних вже минув. Мабуть, саме на заміну їй і прийшли нові Peugeot 301.

Раніше на дорогах було дуже багато Skoda Rapid itc.ua

Renault

Поліція використовує кілька моделей Renault в Україні. Це пояснюється надійністю, простотою обслуговування та доступністю автомобілів французького бренду. На дорогах можна побачити кросовери Renault Duster і Sandero Stepway, мінівени Dokker і Kangoo.

Renault Duster популярний як серед цивільних покупців, так і в поліції infocar.ua

Hyundai Sonata

Великий корейський седан – комфортний і навіть у чомусь статусний автомобіль. На початку минулого десятиліття модель шостого покоління в Україні була дуже популярною. Уже з'явилася машина восьмої генерації, та в нашій країні модель офіційно не продається – значною мірою виробник переключився на кросовери, які сьогодні цікавлять українців набагато більше.

Hyundai Sonata – швидкісний і комфортний автомобіль поліції bykvu.com

Isuzu D-Max

Рамні японські пікапи поставлені на службу спеціально для патрулювання північно-західного кордону України. Isuzu D-Max навіть у стандартному заводському виконанні чудово підготовлений до бездоріжжя та важких умов експлуатації.

Поліцейський Isuzu D-Max для патрулювання кордону autocentre.ua

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