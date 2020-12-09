На честь 60-річчя E-Type компанія Jaguar випустить "ювілейний" F-Type

У березні 2021 року компанія Jaguar відзначить 60-річчя культової моделі E-Type. На честь цієї події буде випущена лімітована серія F-Type Heritage 60 Edition.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Британці дуже трепетно ставляться до своєї автомобільної історії. Особливе місце у пантеоні легендарних автомобілів займає Jaguar E-Type. Автомобіль, який дебютував 60 років тому, став справжньою іконою стилю. Тож не дивно, що один з екземплярів цієї моделі зайняв почесне місце в Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Jaguar Е-Type та його ідейний спадкоємець F-Type Heritage 60 Edition media.jaguar.com

На честь 60-річчя E-Type буде виготовлено 60 екземплярів F-Type у виконанні Heritage 60 Edition, а збірку кожного примірника здійснюватимуть кращі майстри команди SV Bespoke підрозділу Jaguar Special Vehicle Operations з Ворвікширу.

Всі екземпляри будуть пофарбовані у особливий колір Sherwood Green з палітри кольорів E-type media.jaguar.com

Автомобіль створений на базі версії F-Type R. Він отримає у своє розпорядження 575-сильний 5-літровий V8 та повнопривідну трансмісію. Всі екземпляри будуть пофарбовані у особливий колір Sherwood Green з палітри кольорів E-type, що не використовувалася на інших моделях бренду.

Покупцям будуть доступні як купе, так і кабріолети. Всі автомобілі отримають декоративні елементи в чорному глянці та хромі, а доповнять стильний образ чорні глянцеві 20-дюймові ковані диски.

Покупцям будуть доступні як купе, так і кабріолети F-Type Heritage 60 Edition media.jaguar.com

У списку опцій – 12,3-дюймова цифрова приладова панель високої роздільної здатності та мультимедійна система Touch Pro з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto та можливістю поновлення "по повітрю".

У списку опцій – 12,3-дюймова цифрова приладова панель високої роздільної здатності та мультимедійна система Touch Pro media.jaguar.com

Мультимедійна система Touch Pro підтримує Apple CarPlay та Android Auto, а також може оновлюватися "по повітрю" media.jaguar.com

У салоні F-Type Heritage 60 Edition будуть використовуватися ексклюзивні матеріали, включаючи шкіру двох кольорів – Caraway і Ebony Windsor, алюмінієве оздоблення приладової панелі у стилі E-type, номерні накладки на пороги та шильдики SV Bespoke.

Салон прикрасять шильдики SV Bespoke media.jaguar.com

На порогах – алюмінієві накладки з "ювілейної" символікою media.jaguar.com

На розгін до першої "сотні" автомобілю потрібно всього 3,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 299 км/год. Компанія вже приймає замовлення від колекціонерів. Вартість F-Type Heritage 60 Edition стартує з позначки 122500 фунтів (135900 євро).

Jaguar F-Type Heritage 60 Edition оцінили у 122500 фунтів media.jaguar.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jaguar підготувала для своїх фанів ексклюзивну серію E-Type, а любителям швидкості адресований новий кросовер F-Pace SVR.