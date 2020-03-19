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19 березня • оновлено в 14:50
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На базі Mazda 6 китайці створили свій седан: як виглядає авто

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Mazda співпрацює з китайською компанією FAW. В рамках концерну було розроблено автомобіль Hongqi H5, який побудований на модифікованій платформі Мазда 6.

Hongqi Н5 (бренд вимовляється Хунци) існує з 2018 року, тому автомобіль все ще можна назвати новим. Проте, в Китаї поширена практика частих рестайлінгів та оновлень, адже на місцевому ринку дуже щільна конкуренція.

Hongqi Н5 – великий китайський седан

Hongqi Н5 – великий китайський седан

faw.com

Тому Hongqi H5 вже трохи освіжили. Правда, зовні великий китайський седан не змінився. Довжина автомобіля складає 4945 мм при колісній базі 2875 мм. Для порівняння, седан Mazda 6 коротший на 80 мм (4865 мм), а колісна база менша на 45 мм (2830 мм).

Зовні Hongqi Н5 майже не схожий на Мазда 6

Зовні Hongqi Н5 майже не схожий на Мазда 6

faw.com

Оновлення моделі, яка за два роки встигла стати найбільш популярним автомобілем Hongqi, в першу чергу торкнулося силової установки. У гамі з'явився новий 1,5-літровий чотирициліндровий турбований двигун на 169 к.с. Колишній 1,8-літровий агрегат став потужнішим і тепер видає 197 к.с. При цьому всі мотори розроблені FAW.

Салон китайського авто повинен стати трохи сучаснішим

Салон китайського авто повинен стати трохи сучаснішим

faw.com

На даний момент невідомо, чи зміниться салон Hongqi Н5. Зараз передня панель виглядає цілком пристойно, проте тенденції в автопромі все ж встигли змінитися. Напевно автомобіль отримає цифровий щиток приладів, а монітор інформаційно-розважальної системи стане більшим.

Mazda 6 поділилася своєю платформою з Hongqi H5

Mazda 6 поділилася своєю платформою з Hongqi H5

mazda.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий китайський кросовер, який буде змагатися з Hyundai Santa Fe.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Mazda Hongqi китайський автомобіль нові авто авто
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