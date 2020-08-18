На батьківщині Daewoo Nexia випускатимуть електромобілі по $3000

В Узбекистані за підтримки Китаю випускатимуться дуже дешеві електромобілі. Під нове виробництво вже будується завод, запуск машин у серію намічено на 2021 рік.

Як повідомляє узбецька редакція журналу Forbes, разом із партнерами з Піднебесної проєкт реалізовує фірма "Шаффоф омад саноат" – це найбільше бізнес-об'єднання Німеччини, яке відкрило своє представництво в Узбекистані буквально у липні цього року.

Новий завод розташовуватиметься у місті Коканд, його площа складе 30 000 кв. км. У підприємство інвестують 30 млн, з яких $24 млн виділить китайська сторона.

Цікаво, що електромобілі планують продавати по 3000 доларів за штуку. Це досить небагато, тому, найімовірніше, йдеться не про повноцінні автомобілі, а мотоколяски, "одягнені" у кузова й оснащені автомобільними органами керування (на заголовному фото). Такі транспортні засоби користуються великим попитом у Піднебесній.

Крім ринку самого Узбекистану, плануються постачання продукції на експорт.

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