На автомобілях якого віку їздять українці: названо цифру

В Україні підрахували середній вік автопарку. Станом на 1 вересня цього року середній вік машин, які їздять вітчизняними дорогами, становить 14 років.

Цікаво, що кількість років автомобіля в Україні варіюється безпосередньо від країни-виробника. Як повідомляє асоціація " Укравтопром", для автомобілів європейського, американського та японського виробництва середній показник становить 11,6 років, а для авто, випущених в Україні (ЗАЗ Таврія, Славута, Ланос, Сенс) – 17 років.

Середній вік авто в Україні – 14 років. auto.24tv.ua

Що стосується іномарок, тут також існує своя вікова градація. Так, наймолодшими є машини китайських і південнокорейських марок, їхній вік становить 8 років. А ось найстаріші – машини з Японії, на рахунку яких 14 років. Посередині ж розташувалися легковики європейських і американських марок з показником 11 і 12 років відповідно.

До речі, до цієї статистики увійшли лише зареєстровані авто, тобто вона не охоплює нерозмитнені машини.

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