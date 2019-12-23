На автомобілі Jeep Renegade, Compass та Grand Cherokee знижені ціни!

На автомобілі Jeep Renegade, Compass та Grand Cherokee офіційний імпортер бренду в Украині снизив ціни.

Как повідомляє прес-служба компанії, офіційний імпортер автомобілів Jeep – компанія Гранд Автомотів (УкрАВТО), оголошує про вигідні умови на покупку складських автомобілів Jeep Renegade, Jeep Compass та Jeep Grand Cherokee. На ряд доступних на складі модифікацій акційних автомобілів Jeep Grand Cherokee (2018 та 2019 р.), Jeep Renegade (2019 р.), Jeep Compass ціни знижені.

На автомобілі Jeep Renegade, Jeep Compass та Jeep Grand Cherokee знижені ціни! jeep-official.com.ua

З 5-го грудня 2019 року ціна на: Jeep Renegade стартує від 777 725 грн.*, Jeep Grand Cherokee Limited від 1 316 150 грн. *, Jeep Grand Cherokee Overland від 1387 940 грн.*, Jeep Compass від 792 083 грн.*

Для всіх тих, хто планував покупку нового автомобіля цієї зими, пропонуємо скористатися відмінним моментом, і придбати одну з моделей Jeep за супер-цінами. Додайте ще більше яскравих вражень до своїх казкових моментів!

Поспішаємо нагадати, що кількість складських автомобілів обмежена.

Отримати детальну інформацію про моделі Jeep, записатися на тест-драйв, а також ознайомитися з умовами придбання автомобілів Jeep можна у найближчого дилера. Контактні дані дилерів доступні на офіційному сайті дистриб’ютора.

Джип – це Jeep!

* Ціна вказана станом на 05.12.2019 на автомобілі Jeep Renegade Limited 2019 року випуску, Jeep Grand Cherokee Limited 2018 року випуску, Jeep Grand Cherokee Overland 2018 року випуску, Jeep Compass Longitude 2019 року випуску. Акція діє з 05.12 по 31.12.2019 р.в дилерській мережі АФ "Гранд Автомотів" АТ "Українська Автомобільна Корпорація". Автомобіль може відрізнятися від зображення. Кількість автомобілів обмежена.

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