На аукціоні в США купили "биток" з пробігом 1 300 000 км

У США на популярному аукціоні Copart продали незвичайний "биток". Йдеться про кросовер Honda CR-V 2013 року, який за 7 років проїхав 814 502 миль – це більше 1,3 млн км.

Як пише Auto24, машина пішла з молотка лише за за 700 доларів. Судячи з усього, на ціну вплинув саме пробіг, оскільки сама по собі машина свіжа, так і пошкодження у неї не дуже серйозні.

Honda CR-V з пробігом 1,3 млн км, продана на аукціоні в США. Фото: Copart

Як видно на фото, у Хонди постраждали тільки навісні елементи – кришка капоту, радіаторна решітка, фари, бампер і крило. В іншому ж кросовер у повному порядку.

Honda CR-V з пробігом 1,3 млн км, продана на аукціоні в США. Фото: Copart

Що ж стосується зносу автомобіля, то виглядає він цілком пристойно. На значний пробіг вказують хіба що пожовклі фари, брудний салон і "затерті" колісні диски. Відзначається, що у машини був лише один власник.

Honda CR-V з пробігом 1,3 млн км, продана на аукціоні в США. Фото: Copart

Honda CR-V з пробігом 1,3 млн км, продана на аукціоні в США. Фото: Copart

Honda CR-V з пробігом 1,3 млн км, продана на аукціоні в США. Фото: Copart

Honda CR-V з пробігом 1,3 млн км, продана на аукціоні в США. Фото: Copart

Під капотом у цього Honda CR-V – 2,4-літровий бензиновий двигун, який зістикований з "автоматом" і повним приводом. Зробленений автомобіль в Канаді.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що експерт наочно порівняв ціни на б / у авто в Україні та Німеччині.