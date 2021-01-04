На аукціоні у США виставили найбільшу приватну колекцію muscle car
Відомий американський аукціонний будинок Mecum Auctions запропонує на продаж 200 спортивних автомобілів, виготовлених концерном General Motors, що належали одному колекціонеру.
Про це повідомляє пресслужба компанії. 22-23 січня на торгах у Флориді будуть запропоновані 200 машин та різноманітних супутніх предметів, що раніше належали Ріку Треворджі та його приватному музею Muscle Car City.
Зібрання Ріка Треворджі є однією з найбільших у США колекцій спортивних автомобілів 50-70-х років минулого століття, які були випущені різними підрозділами концерну General Motors. Багато десятиліть він збирав свою колекцію. Останні 14 років всі бажаючі за скромну суму в 13 доларів таі 38 центів могли відвідати музей Muscle Car City. Але, тепер 71-річний Рік прийняв рішення розпродати свої раритети поціновувачам.
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