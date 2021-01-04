На аукціоні у США виставили найбільшу приватну колекцію muscle car

Сергій Іванов Новини 18:10, 4.01.2021

Відомий американський аукціонний будинок Mecum Auctions запропонує на продаж 200 спортивних автомобілів, виготовлених концерном General Motors, що належали одному колекціонеру.

Про це повідомляє пресслужба компанії. 22-23 січня на торгах у Флориді будуть запропоновані 200 машин та різноманітних супутніх предметів, що раніше належали Ріку Треворджі та його приватному музею Muscle Car City.

Зібрання Ріка Треворджі є однією з найбільших у США колекцій спортивних автомобілів 50-70-х років минулого століття
mecum.com

Зібрання Ріка Треворджі є однією з найбільших у США колекцій спортивних автомобілів 50-70-х років минулого століття, які були випущені різними підрозділами концерну General Motors. Багато десятиліть він збирав свою колекцію. Останні 14 років всі бажаючі за скромну суму в 13 доларів таі 38 центів могли відвідати музей Muscle Car City. Але, тепер 71-річний Рік прийняв рішення розпродати свої раритети поціновувачам.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на торги виставили колекцію американського шахрая, а Кріштіану Роналду поповнив свою збори суперкарів Bugatti.

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