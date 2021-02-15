На аукціоні продадуть рідкісну версію Porsche 911 Дієго Марадони

На аукціоні Bonhams на продаж виставили рідкісну версію Porsche 911, яка належала легендарному футболісту Дієго Марадоні. За спорткар доведеться заплатити більш ніж 5 мільйонів гривень.

Усього випустили 1200 автомобілів такої версії покоління 964. Йдеться про Carrera 2 Convertible у виконанні Works Turbo Look. Про це повідомляє Bonhams.

Автомобіль має 3,6-літровий двигун на 250 к.с. із повітряним охолодженням. Porsche встиг подолати 120 000 км і перебуває в хорошому стані.

Марадона придбав цей автомобіль 1992 року під час переїзду в Іспанію. Він користувався ним досить часто, але через рік продав жителю Майорки. Потім машина побувала у кількох власників. Теперішній володіє суперкаром з 2016 року. Торги за автомобіль проведуть у березні 2021 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на аукціоні The Market буде продано Maserati Quattroporte, що належав Елтону Джону. Седан оснащено 4,2-літровим V8 потужністю 400 к.с. Він дозволяє розігнати його до першої "сотні" за 5,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 275 км/год.