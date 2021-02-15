На аукціоні продадуть рідкісну версію Porsche 911 Дієго Марадони

Obozrevatel
Obozrevatel
Новини
2,3 т.
Porsche 911

На аукціоні Bonhams на продаж виставили рідкісну версію Porsche 911, яка належала легендарному футболісту Дієго Марадоні. За спорткар доведеться заплатити більш ніж 5 мільйонів гривень.

Усього випустили 1200 автомобілів такої версії покоління 964. Йдеться про Carrera 2 Convertible у виконанні Works Turbo Look. Про це повідомляє Bonhams.

Автомобіль має 3,6-літровий двигун на 250 к.с. із повітряним охолодженням. Porsche встиг подолати 120 000 км і перебуває в хорошому стані.

Марадона придбав цей автомобіль 1992 року під час переїзду в Іспанію. Він користувався ним досить часто, але через рік продав жителю Майорки. Потім машина побувала у кількох власників. Теперішній володіє суперкаром з 2016 року. Торги за автомобіль проведуть у березні 2021 року.

Салон Porsche 911

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на аукціоні The Market буде продано Maserati Quattroporte, що належав Елтону Джону. Седан оснащено 4,2-літровим V8 потужністю 400 к.с. Він дозволяє розігнати його до першої "сотні" за 5,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 275 км/год.

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