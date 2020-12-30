На аукціон виставили "пляжний" позашляховик Chevrolet

"Пляжний" позашляховик Chevrolet K5 Blazer стане одним з найцікавіших лотів січневого аукціону Mecum.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Рестомод побудований на базі Chevrolet K5 Blazer 1972 року першого покоління (1969-1972 р.в.). За свою майже півстолітню історію позашляховик мав лише двох власників, та з 1979 роки не експлуатувався. Машина перебувала у гаражі під наглядом, тому кузов зберігся у первозданному стані.

Перше покоління Chevrolet K5 Blazer випускалося з 1969 по 1972 рік mecum.com

У процесі реставрації автомобіль отримав нове двокольорове забарвлення mecum.com

У процесі реставрації автомобіль отримав нове двокольорове забарвлення та оригінальне комбіноване оздоблення інтер'єру з дерев'яними декоративними вставками. На зміну "рідним" приладам прийшли сучасні від фірми Dakota Digital. Також були встановлені кондиціонер Vintage Air та аудіосистема RetroSound, яка незважаючи на "вінтажний" вигляд використовує технологію Bluetooth.

На зміну "рідним" приладів прийшли сучасні від фірми Dakota Digital mecum.com

Автомобіль оснастили кондиціонером Vintage Air та аудіосистемою RetroSound mecum.com

У салоні – оригінальне комбіноване оздоблення інтер'єру mecum.com

Ззаду є достатньо місця для багажу або спортінвентарю mecum.com

Але, звичайно ж, усі головні зміни ховаються від сторонніх очей. В першу чергу, це сучасний 487-сильний двигун LS3 V8 від General Motors об'ємом 6,2 літра. Він працює у тандемі з новою 4-ступіневою коробкою передач 4L80E. Також у процесі відродження автомобіль отримав модернізовані елементи повнопривідної трансмісії та підвіски, а також амортизатори KYB. Справитися з потужним позашляховиком допоможе нова гальмівна система з усіма дисковими гальмами.

Під капотом – 487-сильний мотор LS3 V8 від General Motors об'ємом 6,2 літра mecum.com

Очікується, що творцям машини вдасться виручить за своє дітище 150-175 тисяч доларів mecum.com

Орієнтовна вартість рестомода Chevy K5 Blazer повинна скласти приблизно $ 150-175 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на аукціон виставили всюдихід генерала Паттона, а також кабріолет Lincoln Джона Кеннеді.