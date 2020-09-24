На аукціон виставили кабріолет Джона Кеннеді

Американський аукціонний будинок Bonhams пропонує придбати білий кабріолет Lincoln Continental. Автомобіль використовував 35-й президент США за кілька годин до трагічної загибелі.

Про це повідомляє пресслужба аукціону. Кабріолет Lincoln Continental 1963 випуску використовували Джон Кеннеді та його дружина Жаклін під час візиту на військову базу ВПС США у Форт Ворті вранці 22 листопада 1963 року, звідки 35-й президент вирушив у свою останню поїздку в Даллас.

Урочиста зустріч Джона і Жаклін Кеннеді в Техасі 22 листопада 1963 року. Фото: bonhams.com

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото: bonhams.com

Вулицями Далласа президентське подружжя пересувалася на іншому кабріолеті – офіційному президентському автомобілі Lincoln Continental SS-100-X. Після замаху на Кеннеді цей автомобіль було перероблено, і він отримав куленепробивні прозорий дах. Сьогодні він перебуває в колекції знаменитого Музею Генрі Форда в Дірборні.

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото: bonhams.com

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото: bonhams.com

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото: bonhams.com

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото: bonhams.com

Білий Lincoln Continental Convertible, виставлений на продаж, оснащений 7-літровим бензиновим V8, який працює в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач.

Lincoln Continental Convertible оснащений 7-літровим бензиновим V8. Фото: bonhams.com

Автомобіль для візиту Кеннеді було взято адміністрацією штату Техас в оренду у місцевого дилера Білла Голайтлі, після чого повернуто власнику. У 1964 році машину продали в приватні руки. Після цього кабріолет кілька разів змінював господарів. З 1967 по 1998 рік він перебував у експозиції автомобільного "Музею американської трагедії". Після того як музей було закрито, всі його експонати, зокрема білий Lincoln Continental, було продано колекціонерам. А тепер його знову виставили на аукціон.

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото: bonhams.com

Він пройшов повну реставрацію в спеціалізованій майстерні в Коннектикуті. Двигун було замінено, кузов перефарбовано, а червоний шкіряний салон залишився в оригінальному стані.

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото: bonhams.com

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото: bonhams.com

Орієнтовна вартість кабріолета – від 300 до 500 тисяч доларів. Аукціон відбудеться 14 жовтня цього року.

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