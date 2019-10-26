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26 жовтня • оновлено в 17:15
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На аукціон виставили Audi Кімі Райкконена

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Заможні фани Кімі Райкконена можуть поборотися за право володіти "зарядженим" Audi RS6 свого кумира.

Про це повідомляє портал Motor1. Пілот Формули 1, який виступає в чемпіонаті за команду Alfa Romeo Racing, виставив на інтернет-аукціон свій універсал Audi RS6 Avant. Автомобіль був придбаний Кімі в 2014 році за 228 тисяч євро і з тих пір проїхав всього 69 тисяч км.

Audi RS6 Avant Кімі Райкконена

Audi RS6 Avant Кімі Райкконена

nettiauto.com

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Audi RS6 Avant Кімі Райкконена

Audi RS6 Avant Кімі Райкконена

nettiauto.com

Незважаючи на те, що RS6 був оснащений 560-сильним 4-літровим V8, для "гарячого фінського хлопця" цього здалося мало. Після чіп-тюнінгу потужність мотора зросла до 680 к.с., а крутний момент досягає значної величини 900 Нм. З таким "серцем" універсал здатний розвивати швидкість 325 км / год, а розгін до першої "сотні" займає менше 4 секунд.

Audi RS6 Avant Кімі Райкконена

Audi RS6 Avant Кімі Райкконена

nettiauto.com

Разом з машиною пропонується бонус у вигляді комплекту зимової гуми на 20-дюймових дисках. Ціна унікального лота – всього 125 тисяч євро.

Audi RS6 Avant Кімі Райкконена

Audi RS6 Avant Кімі Райкконена

nettiauto.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi розширює сімейство електричних позашляховиків.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Фінляндія
Тег
Audi
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