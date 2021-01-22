МВС планує встановити 600 камер автофіксації по всій країні

Міністерство внутрішніх справ України має намір встановити по всій країні 600 камер автофотовідеофіксації в найближчі кілька років.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в етері програми "Право на право" на телеканалі "Дім".

Щорічно в Україні фіксують до 150 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у яких гинуть 3,5 тисячі українців. За інформацією МВС України, 30% ДТП відбуваються через перевищення швидкості. Ще приблизно 20% ДТП на українських автодорогах – через порушення правил маневрування. Ще 10% – через водіїв у стані алкогольного сп'яніння.

"Цей "кривавий урожай" збирає порушення швидкісного режиму. Тобто там, де потрібно їхати 50 км/год плюс дозволені 20, людина їде 180 км/год, оскільки вважає, що в нього хороший автомобіль, і він вправний водій у свої 19 років", – зазначив представник МВС.

Українські правоохоронці за приклад використовують досвід Польщі, де на дорогах встановлено понад 400 відеокамер, завдяки чому кількість ДТП зменшилася на третину.

"Ми встановили 55 камер у Києві та Київській області. У перспективі – встановлення по всій країні 600 камер протягом 3-4 років", – заявив радник міністра внутрішніх справ.

За інформацією МВС України, 30% ДТП відбуваються через перевищення швидкості digitaloceanspaces.com

Варченко нагадав, що безпека на дорогах – це пріоритет №1 згідно зі Стратегією безпеки руху, яку уряд затвердив у кінці минулого року. Її мета – знизити смертність внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2024 року.

Раніше повідомлялося, що протягом 2020 року в Україні сталося 3327 ДТП за участю дітей. В результаті аварій загинуло 156 дітей у віці до 18 років, а 3 681 отримали травми.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників "євроблях", крім того, в Україні запрацюють "фантомні патрулі", які будуть контролювати швидкість на дорогах.