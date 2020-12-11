MV Agusta представила спортбайк, створений разом з Alpine

Сергій Іванов Новини 13:45, 11.12.2020 Оновлено: 15:05, 11.12.2020

Італійська мотоциклетна компанія MV Agusta об'єднала зусилля з французькою Alpine з випуску лімітованої серії спортбайков Superveloce Alpine

Про це повідомляє пресслужба виробника. Всього у межах спільного проекту буде виготовлено 110 примірників новинки, присвяченій спорткару Alpine A110.

В межах спільного проекту буде виготовлено 110 примірників новинки, присвяченій спорткару Alpine A110
mvagusta.com

Основою для моделі стане спортбайк Superveloce. Новинка отримала у своє розпорядження трициліндровий мотор об'ємом 798 см3. Він розвиває потужність 147 к.с. при 13000 об/хв та здатний розігнати Superveloce Alpine до 240 км/год. Вага мотоцикла складає 173 кг.

Новинка отримала в своє розпорядження трициліндровий 147-сильний 800-кубовий мотор
mvagusta.com

Зовнішній вигляд новинки створювали майстри фірмової дизайн студії MV Agusta з Монако. Біло-синя ліврея моделі виконана у класичних кольорах бренду Alpinе.

Обтекатели прикрасила фірмова символіка французького спорткара
mvagusta.com

Обтекатели прикрасила фірмова символіка французького спорткара. Сидіння оброблено чорною алькантарою та має синю контрастну прострочку. А франко-італійську дружбу символізують національні "триколори", якими прикрасили передні карбонові обтічники.

Франко-італійську дружбу символізують національні "триколори", якими прикрасили передні карбонові обтічники
mvagusta.com

Superveloce Alpine вже доступна для замовлення у фірмовій дилерській мережі MV Agusta, а вартість новинки становить 36300 євро.

Superveloce Alpine вже доступна для замовлення у фірмовій дилерській мережі MV Agusta
mvagusta.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , італійський стартап показав електричну Alfa Romeo за півмільйона доларів, а компанія Alfa Romeo презентувала 280-сильний кросовер.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Довідки з негативним тестом на COVID-19 продають за 500 грн: як в Україні розгорнули великий "бізнес"

Виробники озброєння вимагають від Шмигаля внести зміни до постанови КМУ

В Україні знайшли фальсифікат масла і сиру: шість марок, які варто обходити стороною

США вдарили санкціями по Кадирову і його соратниках за вбивство Нємцова

Крим захлинувся від коронавірусу, а окупанти приховують правду. Що відбувається на захопленому півострові