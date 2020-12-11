MV Agusta представила спортбайк, створений разом з Alpine

Італійська мотоциклетна компанія MV Agusta об'єднала зусилля з французькою Alpine з випуску лімітованої серії спортбайков Superveloce Alpine

Про це повідомляє пресслужба виробника. Всього у рамках спільного проекту буде виготовлено 110 примірників новинки, присвяченій спорткару Alpine A110.

Основою для моделі стане спортбайк Superveloce. Новинка отримала у своє розпорядження трициліндровий мотор об'ємом 798 см3. Він розвиває потужність 147 к.с. при 13000 об/хв та здатний розігнати Superveloce Alpine до 240 км/год. Вага мотоцикла складає 173 кг.

Зовнішній вигляд новинки створювали майстри фірмової дизайн студії MV Agusta з Монако. Біло-синя ліврея моделі виконана у класичних кольорах бренду Alpinе.

Обтекатели прикрасила фірмова символіка французького спорткара. Сидіння оброблено чорною алькантарою і має синю контрастну прострочку. А франко-італійську дружбу символізують національні "триколори", якими прикрасили передні карбонові обтічники.

Superveloce Alpine вже доступна для замовлення у фірмовій дилерській мережі MV Agusta, а вартість новинки становить 36300 євро.

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