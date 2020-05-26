Музикант вщент розбив свою Ferrari за $300 000

Віталій Сазонов Новини 17:04, 26.05.2020

У центрі Лондона розбили один з найдорожчих та ексклюзивних суперкарів. Ferrari 488 GTB скоїв зіткнення з автобусом і перетворився на купу металу.

Як повідомляють британські ЗМІ, зокрема, видання Sky News, автомобіль розбив його ж власник, місцевий репер Swarmz.

Розбитий Ferrari 488 GTB
carscoops.com

При зіткненні ексклюзивний Феррарі отримав серйозні пошкодження передньої частини, крім того, у нього спрацювали подушки безпеки. Судячи з фото і відео, відновлення італійської машини неможливо, хоча мотор – 3,9-літровий битурбо V8 – залишився цілим (у суперкара задньомоторна компоновка).

Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав.

Відзначимо, Ferrari 488 GTB з'явився на ринку в 2016 році, ціна автомобіля становила від 250 000 фунтів стерлінгів (приблизно 308 тис. доларів). У 2019 його місце зайняла модель F8 Tributo.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що нову BMW M5 2020 розбили відразу після покупки.

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