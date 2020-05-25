Mustang з "Трансформерів" виставили на аукціон

Популярний фантастичний бойовик "Трансформери" послужив основою для створення цілої серії автомобілів-трансформерів. Один з героїв франшизи – десептикон Barricade – виставили на продаж.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

Для фільму 2007 року відома американська компанія Saleen підготувала для презентаційних цілей два шоу-кара Ford Mustang. На початку червня на аукціоні Mecum буде виставлений один з них, який брав участь в промо-турі фільму.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

ЧИТАЙТЕ: Як новий: 30-річний поліцейський Ford Mustang продадуть на аукціоні

Автомобіль несе на собі поліцейську чорно-білу ліврею, обладнаний світловою сигналізацiєю на даху і потужним відбійником на передньому бампері.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mustangandfords.com

Під капотом автомобіля розташований форсований 4,6-літровий V8, що працює в парі з 6-ступінчастою "механікою".

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

Saleen S281 Extreme здатний розганятися до першої "сотні" менш ніж за 5 секунд, а максимальна швидкість досягає 257 км/год. На одометере виставкового зразка всього 7552 км.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

Складно сказати, за яку суму буде проданий автомобіль, але в 2010 році на інтернет-аукціоні eBay аналогічний десептикон придбали за $130000.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціоні виставили авто з фільму "Назад у майбутнє".