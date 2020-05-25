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25 травня • оновлено в 12:28
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Mustang з "Трансформерів" виставили на аукціон

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Популярний фантастичний бойовик "Трансформери" послужив основою для створення цілої серії автомобілів-трансформерів. Один з героїв франшизи – десептикон Barricade – виставили на продаж.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

mecum.com

Для фільму 2007 року відома американська компанія Saleen підготувала для презентаційних цілей два шоу-кара Ford Mustang. На початку червня на аукціоні Mecum буде виставлений один з них, який брав участь в промо-турі фільму.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

mecum.com

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Автомобіль несе на собі поліцейську чорно-білу ліврею, обладнаний світловою сигналізацiєю на даху і потужним відбійником на передньому бампері.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

mustangandfords.com

Під капотом автомобіля розташований форсований 4,6-літровий V8, що працює в парі з 6-ступінчастою "механікою".

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

mecum.com

Saleen S281 Extreme здатний розганятися до першої "сотні" менш ніж за 5 секунд, а максимальна швидкість досягає 257 км/год. На одометере виставкового зразка всього 7552 км.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

mecum.com

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

mecum.com

Складно сказати, за яку суму буде проданий автомобіль, але в 2010 році на інтернет-аукціоні eBay аналогічний десептикон придбали за $130000.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade

mecum.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціоні виставили авто з фільму "Назад у майбутнє".

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
кіно Saleen Ford ретро авто новини
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