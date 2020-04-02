Головна Новини
2 квітня • оновлено в 13:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Муки вибору: як перекупи обманюють покупців б/в авто

1.9т
Читати матеріал російською

Ринок вживаних автомобілів в Україні рясніє своєю різноманітністю, але, на жаль, знайти пристойний екземпляр досить непросто. І значну роль в цьому грають перекупки.

Вважається, що приблизно 90% пропозицій на вторинному ринку – це машини, які продають саме перекупки. І тут складно розраховувати на чесність з боку продавця, оскільки його головне завдання – заробити гроші, і він буде розповідати будь-які казки про машину, аби її "впихнути".

Муки вибору: як перекупи обманюють покупців б/в авто

Скріншот відео

Найчастіше перекупки розхвалюють автомобіль і клянуться, що "він не битий, не фарбований, не був у ДТП, пробіг, звичайно, не скручений", а їздив на ньому "кум, сват, брат, теща".

Муки вибору: як перекупи обманюють покупців б/в авто

Скріншот відео

Але коли автомобіль оглядає професіонал, розкриваються відразу ж безліч "косяків" і "болячок", які вказують на те, що це не цікава пропозиція, а без перебільшення мотлох на колесах – затертий салон, який не відповідає пробігу, погнуті стійки, лонжерони і т.п . При цьому подальше ведення діалогу з продавцем часто не представляється можливим: після викриття багато з них відразу ж відмовляються продавати авто, а деякі навіть тікають.

Муки вибору: як перекупи обманюють покупців б/в авто

Скріншот відео

Як це все відбувається на практиці, можна побачити в двох роликах нижче – від Check AUTOArchilow. В одному з них автоексперти відвідали авторинок на Чапаєвці у Києві, де наслухалися немислимих історій від перекупів, а в другому – спробували підібрати "живий" Chevrolet Lacetti/Aveo через інтернет, де також зіткнулися з байками від "перших власників".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що експерти спробували знайти найдешевший Ланос в живому стані, який є на ринку. Ним виявився екземпляр за 1200 доларів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Автоновини України
Теги
б/к автомобіль видео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги