Муки вибору: як перекупи обманюють покупців б/в авто

Ринок вживаних автомобілів в Україні рясніє своєю різноманітністю, але, на жаль, знайти пристойний екземпляр досить непросто. І значну роль в цьому грають перекупки.

Вважається, що приблизно 90% пропозицій на вторинному ринку – це машини, які продають саме перекупки. І тут складно розраховувати на чесність з боку продавця, оскільки його головне завдання – заробити гроші, і він буде розповідати будь-які казки про машину, аби її "впихнути".

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Найчастіше перекупки розхвалюють автомобіль і клянуться, що "він не битий, не фарбований, не був у ДТП, пробіг, звичайно, не скручений", а їздив на ньому "кум, сват, брат, теща".

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Але коли автомобіль оглядає професіонал, розкриваються відразу ж безліч "косяків" і "болячок", які вказують на те, що це не цікава пропозиція, а без перебільшення мотлох на колесах – затертий салон, який не відповідає пробігу, погнуті стійки, лонжерони і т.п . При цьому подальше ведення діалогу з продавцем часто не представляється можливим: після викриття багато з них відразу ж відмовляються продавати авто, а деякі навіть тікають.

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Як це все відбувається на практиці, можна побачити в двох роликах нижче – від Check AUTO.і Archilow. В одному з них автоексперти відвідали авторинок на Чапаєвці у Києві, де наслухалися немислимих історій від перекупів, а в другому – спробували підібрати "живий" Chevrolet Lacetti/Aveo через інтернет, де також зіткнулися з байками від "перших власників".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що експерти спробували знайти найдешевший Ланос в живому стані, який є на ринку. Ним виявився екземпляр за 1200 доларів.

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