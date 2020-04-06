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7 квітня • оновлено в 03:18
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МОЗ розповіло, чи можна дезінфікувати авто "холодним туманом"

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Автомобілі можна дезінфікувати за допомогою генератора "холодного туману", але рекомендується вливати в нього тільки зареєстровані в Україні дезінфектанти.

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Як заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, МОЗ радить використовувати ті засоби і методи дезінфекції – як поточної, так і заключної, – які пройшли реєстрацію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дезінфекція авто

Дезінфекція авто

"У випадку, якщо в "холодному тумані" використовують засоби для дезінфекції, які внесені в реєстр дезінфекційних засобів, то їх можна використовувати для автомобілів, приміщень, поверхонь та інших матеріалів, щоб знешкодити вірус", – зазначив він.

"Холодний туман" проникає в місця, де не можна протерти поверхню, наприклад, повітряні канали автомобіля, що є перевагою перед іншими засобами.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Jaguar Land Rover розробив інструкцію для ефективної дезінфекції авто.

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Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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