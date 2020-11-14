Мотор V8 і постійні поломки: яким був перший позашляховик Honda

У 1993 році в модельному ряді Honda з'явився перший позашляховик – Crossroad. Мало хто знає, але у цього автомобіля досить незвичайна історія створення, так само, як і незвичайний сам автомобіль.

AutoOboz вирішив розповісти, чим же так був цікавий цей позашляховик.

Honda Crossroad тисяча дев'ятсот дев'яносто три autobild.de

Перший Honda Crossroad насправді являє собою добре відомий Land Rover Discovery. Обидва автомобілі настільки схожі, що часом їх навіть складно відрізнити. Відмінності у цих двох авто мінімальні, видають хіба що різні логотипи і шильдики на кузові.

Honda Crossroad 1993 cars.com

А вся справа в тому, що Honda свідомо взяла у британців "Діско" і скопіювала його. Це дозволила зробити багаторічна співпраця двох виробників. Тільки якщо до цього "Хонда" допомагала "Роверу" з випуском нових машин, то в цьому разі все сталося навпаки. На початку 1990-х японська компанія звернула увагу, що позашляховики починають користуватися великою популярністю, проте свого SUV у "Хонди" не було, тому вона вирішила "запозичити" такий автомобіль у Land Rover, щоб заощадити час і гроші на розробленні.

Land Rover Discovery, 1993 wikipedia.org

Випускався в такому вигляді Honda Crossroad з 1994 до 1998 року. Модель протрималася на конвеєрі лише 4 роки: на той час у Rover з'явився вже новий партнер в особі BMW, а сама Honda зробила ставку на більш перспективний CR-V.

Honda Crossroad 1993 jalopnik.com

Цікаво також, що Crossroad так і залишився єдиною Honda з двигуном V8 за всю історію компанії (він оснащувався 3,9-літровим двигуном Rover потужністю 182 к.с.). Крім того, у неї були небачені для японської марки проблеми з якістю: ця модель успадкувала і численні проблеми Land Rover, через які сервісні техніки потирали від щастя руки.

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