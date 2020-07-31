Момент провалу Renault Sandero під асфальт потрапив на відео

Відеореєстратор автомобіліста зафіксував момент, як легкова машина, яка рухалася на зустріч, стала жертвою неякісної дороги. Надзвичайна подія сталася в російському Калінінграді.

На відео можна побачити, як Renult Sandero в один момент просто провалюється під асфальт. Спочатку він йде в землю "носом", після чого крениться на бік і застряє в утворилася "воронці" всієї правою частиною. А пізніше машина і зовсім "доламала" дорожнє покриття і стала на бік. До того моменту водієві вдалося вже вибратися.

Навскидку яма виявилася пристойною – в довжину вона досягла метра в три, а в глибину – орієнтовно півметра.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві на штрафмайданчик забрали автомобіль за $ 500 000.