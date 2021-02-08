Modern Auto презентувала електромобіль, що проїжджає 600 км на одному заряді

Китайська компанія Modern Auto, заснована у грудні 2018 року, вивела на ринок свою першу модель. Це електричний хетчбек Modern in, який дебютував восени 2020 року.

Авто має дві модифікації, які відрізняють тільки запасом ходу – 420 та 610 км у циклі NEDC. Обидві укомплектовані електродвигуном, що видає 160 кінських сил та 280 Нм. До 100 кілометрів на годину автомобіль розганяється за 7,9 секунд. Максимальна швидкість – 160 км/год. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Хетчбек довжиною 4473 мм, його ширина – 1822 мм, висота – 1538 мм. Розмір колісної бази – 2710 мм. Багажник електромобіля вміщує 407 літрів вантажу. Споряджена маса – 1535 кг.

Всередині Modern in має:

двоспицеве мультифункціональне рульове колесо,

сидіння з інтегрованими підголівниками та підігрівом,

цифрову панель приладів (діагональ не називається)

15-дюймову мультимедійну систему з голосовим управлінням.

Для переднього пасажира також передбачений окремий тачскрін для управління мультимедіа та клімат-контролем.

Автомобіль доступний в чотирьох відтінках: червоний, синій, чорний та зелений. Над головами у пасажирів панорамний дах площею 1,8 м². Уже "в базі" хетчбек може запропонувати висувні дверні ручки та шини розмірністю 205/55 R17.

У списку систем активної безпеки та допомоги водієві:

антиблокування гальм (ABS),

електронна система стабілізації (ESP),

шість подушок безпеки,

автоматичне гальмування,

адаптивний круїз-контроль,

розпізнавання дорожніх знаків

функція контролю тиску у шинах.

У Китаї вже оголосили прийом замовлень на Modern in. Версія з запасом ходу 420 км коштує 125 800 юанів (538 505 грн). Вартість версії, яка може проїхати без підзарядки 610 км — 145 000 юанів (620 694 грн). Очікується, що другим ринком електрохетчбека буде Австралія.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mercedes-Benz анонсував в Україні старт продажів електромобіля EQA. Новинка доступна до замовлення в офіційній дилерській мережі компанії. Автівка оснащується приводом на передні колеса, а у рух новинку призводить електромотор потужністю 140 кВт (190 к.с.). Живлення для нього забезпечує батарея ємністю 66,5 кВтг.