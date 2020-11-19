Mitsubishi вивела на ринок кросовер із витратою пального 1,8 л/100 км

Віталій Сазонов Новини 13:00, 19.11.2020 Оновлено: 14:08, 19.11.2020

Компанія Mitsubishi виводить на ринок оновлений кросовер Eclipse Cross. Новинка була представлена минулого місяця, і її головною особливістю стало додавання до гамми плагін-гібридної версії, яка витрачає всього 1,8 л пального на 100 км і проїжджає на одній електротязі 54 км.

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid успадкував силову установку від Outlannder PHEV, пише autobild.de. До її складу входить 2,4-літровий бензиновий двигун, пара електомоторів і батарея ємністю 13,8 кВтгод. Загальна потужність – 224 к.с.

Mitsubishi Eclipse Cross 2021
autobild.de

Крім "розеточного" варіанту в оновленого Eclipse Cross є і бензинова версія – з 1,5-літровим турмоботом на 150 к.с.

Для Mitsubishi Eclipse Cross оптимальним вибором стануть зимові фрикційні шини Nokian Hakkapeliitta R3 SUV розмірністю 225/55R18. Вони створені спеціально для кросоверів і SUV, мають підвищену міцність та посилені боковини
autobild.de
Mitsubishi Eclipse Cross 2021
autobild.de

Зовні новинка відрізняється від дореформеного "Екліпа" зміненою "кормою" – з'явилися нові ліхтарі, перероблена кришка багажника і заднє скло нової конструкції, що позитивно позначилося на огляді. Спереду прописалася оновлена світлодіодна оптика.

Mitsubishi Eclipse Cross 2021
autobild.de
Mitsubishi Eclipse Cross 2021
autobild.de

Усередині також не обійшлося без нововведень: з'явився новий 8,0-дюймовий дисплей мультимедіа та інший блок регуляторів налаштувань. Водночас матеріали оздоблення стали якіснішими, а обсяг багажника виріс на 18 відсотків з 378 до 405 літрів.

Mitsubishi Eclipse Cross 2021
autobild.de

Першим ринком Mitsubishi Eclipse Cross стали країни Океанії, продаж там уже почався. А ось у Європі новинка з'явиться на початку 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Mitsubshi вирішила відмовитися від культової моделі. Йдеться про класичний позашляховику Pajero.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

За кисень готові битися, пацієнти бояться померти: ексклюзивні подробиці про спалах COVID-19 у Черкасах

Росію розгромили в Лізі націй 0:5 і не пустили в елітний дивізіон

Порошенко – Зеленському: це вже агонія, Уманський розповів про ваше "Велике крадівництво"

"Укравтодор" купив преміальні Toyota за 3,5 млн грн

Українці – про 32 млн гривень на інтернет в літаку Зеленського: Ростов все ближче