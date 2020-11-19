Mitsubishi вивела на ринок кросовер із витратою пального 1,8 л/100 км

Компанія Mitsubishi виводить на ринок оновлений кросовер Eclipse Cross. Новинка була представлена минулого місяця, і її головною особливістю стало додавання до гамми плагін-гібридної версії, яка витрачає всього 1,8 л пального на 100 км і проїжджає на одній електротязі 54 км.

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid успадкував силову установку від Outlannder PHEV, пише autobild.de. До її складу входить 2,4-літровий бензиновий двигун, пара електомоторів і батарея ємністю 13,8 кВтгод. Загальна потужність – 224 к.с.

Mitsubishi Eclipse Cross 2021 autobild.de

Крім "розеточного" варіанту в оновленого Eclipse Cross є і бензинова версія – з 1,5-літровим турмоботом на 150 к.с.

Для Mitsubishi Eclipse Cross оптимальним вибором стануть зимові фрикційні шини Nokian Hakkapeliitta R3 SUV розмірністю 225/55R18. Вони створені спеціально для кросоверів і SUV, мають підвищену міцність та посилені боковини autobild.de

Mitsubishi Eclipse Cross 2021 autobild.de

Зовні новинка відрізняється від дореформеного "Екліпа" зміненою "кормою" – з'явилися нові ліхтарі, перероблена кришка багажника і заднє скло нової конструкції, що позитивно позначилося на огляді. Спереду прописалася оновлена світлодіодна оптика.

Mitsubishi Eclipse Cross 2021 autobild.de

Mitsubishi Eclipse Cross 2021 autobild.de

Усередині також не обійшлося без нововведень: з'явився новий 8,0-дюймовий дисплей мультимедіа та інший блок регуляторів налаштувань. Водночас матеріали оздоблення стали якіснішими, а обсяг багажника виріс на 18 відсотків з 378 до 405 літрів.

Mitsubishi Eclipse Cross 2021 autobild.de

Першим ринком Mitsubishi Eclipse Cross стали країни Океанії, продаж там уже почався. А ось у Європі новинка з'явиться на початку 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Mitsubshi вирішила відмовитися від культової моделі. Йдеться про класичний позашляховику Pajero.