Mitsubishi представила Outlander четвертого покоління

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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3,2 т.
Mitsubishi представила Outlander четвертого покоління

Японська компанія Mitsubishi провела презентацію четвертого покоління популярного кросовера Outlander.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка побудована на модельної платформі альянсу Renault-Nissn-Mitsubishi CMF-C/D. Автомобіль віріс у розмерах та став більш представницьким.

Дизайн виконаний у фірмовій стилістиці Dynamic Shield

Дизайн виконаний у фірмовій стилістиці Dynamic Shield. Фари розташовані по краях масивного бампера, а над ними розташувалися горизонтальні ДГЗ та покажчики поворотів.

Фари розташовані по краях масивного бампера, а над ними розташувалися горизонтальні ДГЗ та покажчики поворотів

Mitsubishi Outlander отримав задню підвіску та потужну силову структуру кузова з широким використанням високоміцної сталі. На зміну 2,4-літровому мотору Mitsubishi прийшов "ниссановский" атмосферний 2,5-літровий двигун потужністю 181 к.с. У парі з ним работет новий варіатор Jatco з 8-ю фіксованими передачами.

На зміну 2,4-літровому мотору Mitsubishi прийшов "ниссановский" атмосферний 2,5-літровий двигун потужністю 181 к.с.

Повноприводна трансмісія S-AWC (Super All-Wheel Control) має муфту на задній осі, а також систему векторизації тяги Brake AYC (Active Yaw Control). Залежно від дорожніх умов водій може вибирати між різними режимами роботи силового агрегату та трансмісії: Eco, Normal, Tarmac, Gravel і Snow, а для повнопривідної версії їх доповнює режим Mud.

Головною особливістю новинки став повністю перероблений інтер'єр

Але головною особливістю новинки став повністю перероблений інтер'єр, виконаний з урахуванням сучасних вимог до ергономіки та мультимедіа. Автомобіль отримав нові більш якісні матеріали обробки, цифровий кокпіт з 12,3-дюймової шкалою приладів, графіку якої можна змінювати в залежності від уподобань, оригінальний джойстик керування трансмісією, замасковані дефлектори вентиляції та 9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. Для ретроградів блок управління кліматом зберегли зі звичайними кнопками та контролерами.

Графіку цифрової шкали приладів можна змінювати на свій розсуд
Над торпедою височить 9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи

У версії початкового рівня шкала приладів комбінована – з двома аналоговими циферблатами та 7-дюймовим екраном між ними. Семимісний салон надає широкі можливості по його трансформації. Другий ряд має поздовжнє регулювання та спинки, розділені у пропорції 40:20:40.

Семимісний салон надає широкі можливості для трансформації
Автомобіль отримав нові більш якісні матеріали обробки

У стандартну комплектацію новинки увійшли 11 подушок безпеки, включаючи центральну, між передніми сидіннями, яка запобіжить зіткнення між собою водія та пасажира, 18-дюймові дегкосплавние диски.

У списку опцій є оббивка сидінь напіваніліновою шкірою

Outlander став першою моделлю Mitsubishi з кольоровим проекційним екраном діагоналлю 10,8 дюйма. Також в списку опцій є оббивка сидінь напіваніліновою шкірою, трьохзонний клімат-контроль, шторки на вікнах задніх дверей, аудіосистема Bose з 10-у динаміками та система MI-Pilot Assist, що включає адаптивний круїз-контроль з функцією утримання у смузі.

У США продажі нового Mitsubishi Outlander стартують в квітні за ціною від $25800.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mitsubishi відродить легендарне ім'я Evolution, а також вивела на ринок кросовер з витратою 1,8 л / 100 км.

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