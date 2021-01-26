Mitsubishi показала новий Outlander у русі

Mitsubishi Outlander нового покоління готується до свого дебюту, а підігріти інтерес до новинки покликане фірмове відео позашляхових можливостей моделі.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Незважаючи на те, що презентація моделі запланована на середину лютого, у рекламному ролику автомобіль, як і раніше, ретельно замаскований камуфляжем. Але навіть це дозволяє побачити, що машина буде крупніше за свого однойменного попередника.

Нове покоління Mitsubishi Outlander буде крупніше попередника media.mitsubishicars.com

Mitsubishi Outlander отримав нову платформу media.mitsubishicars.com

Mitsubishi Outlander збереже позашляхові якості своїх попередників media.mitsubishicars.com

За словами представників компанії, при створенні кросовера задіяний весь досвід, накопичений компанією у ралі та рейдах. Зокрема, новинка отримає найсучаснішу версію фірмової повнопривідної трансмісії Super-All Wheel Control (S-AWC) та нову платформу.

Новинка отримає найсучаснішу версію фірмової повнопривідної трансмісії Super-All Wheel Control media.mitsubishicars.com

До речі, ця ж платформа використовується на родинному кросовері Nissan X-Trail. Очікується, що від нього новинка успадкує 2,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 183 к.с. та обертовим моментом 245 Нм. У парі з таким мотором працює безступінчатий варіатор CVT. Версія початкового рівня отримає передній привід, а більш дорогі модифікації будуть оснащуватися повнопривідною трансмісією. Також у сімействі буде представлена гібридна PHEV-версія з 2,4-літровим ДВС.

Всі подробиці про новинки ми дізнаємося зовсім скоро, на світовій прем'єрі, яка намічена на 16 лютого.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi відродить легендарне ім'я Evolution, а також вирішила відмовитися від культової моделі Pajero.