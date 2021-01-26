Mitsubishi показала новий Outlander у русі

Mitsubishi Outlander нового покоління готується до свого дебюту, а підігріти інтерес до новинки покликане фірмове відео позашляхових можливостей моделі.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Незважаючи на те, що презентація моделі запланована на середину лютого, у рекламному ролику автомобіль, як і раніше, ретельно замаскований камуфляжем. Але навіть це дозволяє побачити, що машина буде крупніше за свого однойменного попередника.

За словами представників компанії, при створенні кросовера задіяний весь досвід, накопичений компанією у ралі та рейдах. Зокрема, новинка отримає найсучаснішу версію фірмової повнопривідної трансмісії Super-All Wheel Control (S-AWC) та нову платформу.

До речі, ця ж платформа використовується на родинному кросовері Nissan X-Trail. Очікується, що від нього новинка успадкує 2,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 183 к.с. та обертовим моментом 245 Нм. У парі з таким мотором працює безступінчатий варіатор CVT. Версія початкового рівня отримає передній привід, а більш дорогі модифікації будуть оснащуватися повнопривідною трансмісією. Також у сімействі буде представлена гібридна PHEV-версія з 2,4-літровим ДВС.

Всі подробиці про новинки ми дізнаємося зовсім скоро, на світовій прем'єрі, яка намічена на 16 лютого.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi відродить легендарне ім'я Evolution, а також вирішила відмовитися від культової моделі Pajero.