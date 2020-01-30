Mitsubishi Outlander 2021: компанія готує нове покоління кросовера

Компанія Mitsubishi проводить дорожні випробування нового покоління популярної моделі Outlander.

Про це повідомляє портал Motor1. На тестах Фотошпигуни роздивилися під глибоким камуфляжем четверту генерацію кроссовера Mitsubishi Outlander.

Mitsubishi Outlander 2021 motor1.com

Нагадаємо, що нинішнє, третє покоління моделі веде свою історію з 2012 року, коли на Женевському автосалоні відбувся світовий дебют кросовера. З тих пір автомобіль кілька разів піддавався модернізації та фейслифтингу, а останні зміни датуються 2018 роком.

Mitsubishi Outlander третього покоління випускається з 2012 року, а останню модернізацію пережив в 2018-м mitsubishi.com

Але прийшов час для кардинальних змін, який повинні бути реалізовані вже найближчим часом. Як стало відомо, презентація новинки повинна відбутися в другій половині нинішнього року. Автомобіль проходить фазу дорожніх випробувань, де його і зловили всюдисущі Фотошпигуни.

Mitsubishi Outlander 2021 motor1.com

Новий Outlander отримає ефектний дизайн передньої частини кузова, з багатоярусної світлотехнікою. За своєю стилістикою новинка буде нагадувати футуристичний концепт Mitsubishi Engelberg Tourer, який показали в минулому році в Женеві.

Концептуальний кросовер Mitsubishi Engelberg Tourer показали в 2019 році на автошоу в Женеві mitsubishi.com

Дизайн нового кросовера продовжить розвиток фірмового стилю марки останніх років, яким властива велика кількість хрому і геометрично прості форми. Під камуфляжем можна розглянути вузькі загострені задні ліхтарі, які заходять на бічні крила автомобіля.

Mitsubishi Outlander 2021 motor1.com

Mitsubishi Outlander 2021 motor1.com

Новий кросовер буде побудований на загальній платформі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Її вже використовує нинішнє покоління Nissan X-Trail і презентований на цьому тижні в Україні Renault Koleos.

Mitsubishi Outlander четвертого покоління отримає ту ж платформу, що і Nissan X-Trail nissan.com

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Оновлений Renault Koleos презентували в Україні 28 січня renault.com

Крім того, вже зараз можна сказати, що нове покоління Outlander збільшиться в розмірах у порівнянні з попередником. У списку силових агрегатів Outlander 2021 очікуються як традиційні ДВС, так і гібридна силова установка PHEV.

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