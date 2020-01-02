Mitsubishi Outlander 2020: яким буде новий кросовер

Кросовер Mitsubishi Outlander 2020 модельного року, як неважко здогадатися, з'явиться вже в цьому році. Новинка отримає нову платформу та сміливий дизайн.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в керівництві компанії вже підтвердили появу нового Міцубісі Аутлендер, наступна генерація популярного кросовера з'явиться пізніше в цьому році. Зовнішність новинки виконають в стилі концепту Mitsubishi Engelberg Tourer.

Outlander 2020 буде схожий на Mitsubishi Engelberg Tourer mitsubishi-motors.com

C 2017 року компанія входить до складу концерну, який до цього називався Renault-Nissan. Тепер для оптимізації витрат і технологічного об'єднання моделей автомобілі Mitsubishi переводять на платформи сусідів по концерну. Крім того, це дозволяє скоротити час розробки нових машин.

Mitsubishi Engelberg Tourer mitsubishi-motors.com

Концептуальний кросовер Mitsubishi продемонстрував стильний салон, який може дістатися і Outlander mitsubishi-motors.com

Це в тому числі торкнулося і нового Mitsubishi Outlander. На даний момент подробиць про модель не так багато, проте відомо, що новинка базується на модульній платформі, яку в своїй основі використовують кросовери Nissan X-Trail і Renault Koleos.

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Новий Міцубісі Аутлендер отримав платформу від Nissan X-Trail nissan-global.com

Кросовер Renault Koleos використовує ту ж платформу group.renault.com

Новий кросовер Міцубісі отримає гібридну модифікацію. Можливо, покупцям запропонують навіть кілька варіантів, адже в компанії мають намір зробити твердий акцент на електрифікації. Але бензинові версії також вийдуть на ринок, а від дизельних двигунів вирішено відмовитися. До речі, у моделі актуального покоління також є плагін-гібридна модифікація.

Третьму поколінню Mitsubishi Outlander вже майже 8 років mitsubishi-motors.com

Кросовер Mitsubishi Outlander mitsubishi-motors.com

На даний момент нинішня генерація Outlander майже досягла 8-річного віку – відповідний термін для появи наступника. Навіть незважаючи на те, що модель продовжує користуватися високим попитом. А до кінця життєвого циклу кросовера в компанії навіть підготували модифікацію з трьома рядами крісел на 7 посадкових місць.

У салоні концептуального Mitsubishi Engelberg Tourer три ряди сидінь, цей натяк ми вловили mitsubishi-motors.com

Ймовірно, це було зроблено для вивчення ринку і аналізу цільової аудиторії. Якщо найближчим часом продажі себе виправдають, то і в новому поколінні Mitsubishi Outlander може отримати містку версію.

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