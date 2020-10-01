Митники заарештували партію авто з Америки: що стало причиною

Віталій Сазонов Новини 12:49, 1.10.2020 Оновлено: 12:59, 1.10.2020

В Україну намагалися ввезти партію авто зі США із сумнівною історією. Зокрема, представники держструктури засумнівалися в достовірності документів. Перевірка підтвердила їх побоювання, унаслідок чого машини конфіскували.

Як повідомляє Facebook-сторінка " Київська митниця Держмитслужби ", 8 автомобілів – три Toyota Camry, а також Toyota RAV 4, Toyota Prius, Toyota Avalon, Volkswagen Jetta і Hyundai Sonata, прямували на автовозі з Одеського порту до столичного регіону на проходження митного оформлення. Митникам надали рахунки-фактури (інвойси), згідно з якими продавцем усіх автомобілів виступала американська компанія зі штату Індіана. Водночас інвойси нібито були виставлені компанією на різних власників: 4 авто – на одну сім'ю з Чернігова, 3 авто – членів однієї сім'ї з Чернігівської області, ще один – на киянку. Декларування всіх авто здійснив один митний брокер.

Вилучені митницею авто з Америки.
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Митники засумнівалися в походженні документів, тому зробили відповідний запит до американської сторони. Через два дні була отримана відповідь – зазначеної в інвойсах компанії-продавця не існує.

Вилучені митницею авто з Америки.
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

У зв'язку з цим на митниці припустили, то рахунки-фактури (інвойси) були оформлені незаконно і є підробкою, а самі одержувачі автомобілів і митний брокер не з'явилися для дачі пояснень на запрошення митниці.

Вилучені митницею авто з Америки.
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Вилучені митницею авто з Америки.
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Вилучені митницею авто з Америки.
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Вилучені митницею авто з Америки.
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Вилучені митницею авто з Америки.
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Вилучені митницею авто з Америки.
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

У підсумку, автомобілі, загальна вартість яких становить близько 40 тис. доларів, були заарештовані. Тепер справою займеться суд.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власників авто на Єврономер масово штрафують на 170 000 долл.

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