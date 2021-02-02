Мити чи не мити авто в мороз – поради фахівців

Синоптики обіцяють до кінця лютого стабільно низькі температури, але як бути автомобілістам, які хочуть, щоб автомобіль мав акуратний зовнішній вигляд, але при цьому не зіпсувати лакофарбове покриття?

АвтоОбоз розбирався у всіх "за" та "проти", що стосуються "водних процедур" для автомобіля у холодну пору року.

З приводу підтримки машини у чистому вигляді у холодну пору року думки розходяться. Багато прихильників регулярний "купань" аргументують це активним використанням дорожніми службами спеціальних хімічних складів для запобігання ожеледі. Такі агресивні речовини разом зі сніжно-водяній рідиною згубно впливають на лакофарбове покриття кузова та інші металеві деталі автомобіля, викликаючи корозію. Особливо це стосується старих машин, ЛКП яких далеко від ідеального.

Важливо, що взимку брудний автомобіль гірше видно на дорозі, а це небезпечно для всіх учасників руху. До того ж, бруд на стеклах та світлових приладах погіршує видимість, особливо, якщо врахувати короткий світловий день.

З іншого боку, після гарячого "душа" автомобіль виїжджає на холод. Подібний перепад температур може викликати руйнування лакофарбового покриття, а також передчасний знос гумотехнічних виробів. Крім того, на морозі висока ймовірність, що замки на дверях замерзнуть, а дверні ущільнювачі може "прихопити" до кузова.

АвтоОбоз рекомендує проводити нечасто, але регулярну мийку машини, особливо, якщо погода підносить сюрпризи у вигляді снігу, а на дорозі утворюється сніжна каша. Однак, підходити до цього процесу необхідно уважно.

Перед миттям переконайтеся, що температура води не перевищує 30-40 градусів. Від гарячої води може лопнути скло, особливо, якщо на них вже є тріщини. Крім того, у салоні машини повинно бути тепло, інакше на стеклах буде утворюватися конденсат.

Після миття необхідно, щоб машину дуже ретельно висушили, особливо це стосується дверних прорізів, ущільнювачів дверей, а також замків у дверях та кришці багажника. Щоб цього не сталося, попросіть співробітників мийки, щоб вони за допомогою компресора продули замки та насухо витерли ущільнювачі. А після цього обробіть їх відповідними засобами, наприклад, замки можна "заправити" WD-40.

Також не забудьте перевірити підлогу під килимками, – там може скупчуватися волога. А ось мити двигун взимку не бажано – на морозі він довго сохне.

Після виїзду з мийки необхідно кілька разів плавно загальмувати. Таким чином ви зможете висушити гальмівні механізми. До речі, це ж вправу рекомендується проводити, побувавши у глибокій калюжі.

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