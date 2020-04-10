Містична ДТП за участю двох білих Lada потрапила на камеру

Новини 16:10, 10.04.2020 Оновлено: 16:30, 10.04.2020

У Росії камера спостереження зафіксувала містичну ДТП. Два автомобілі (причому однієї марки та одного кольору) незалежно один від одного розбилися в одному і тому самому місці. Причому інтервал між аваріями склав всього кілька годин.

Незвичайна ДТП трапилася в місті Краснодар. Спочатку на одному з кругових перехресть перекинулася одна біла "Лада", а через деякий час – інша. Обидва авто їхали з перевищенням швидкості і злетіли з дороги в одному і тому самому місці, єдине, що їх відрізняє – "приземлення" в різних точках. Крім того, коли відбулася друга аварія, на колі вже стояв регулювальник, втім, як виявилося, цілком даремно.

Містична ДТП
Колаж скриншотів

Дивує і реакція інспектора – незважаючи на всю серйозність події, він лише просто розвів руками.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як блогер відправив свою машину за покупками. Самостійно.

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