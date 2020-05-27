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27 травня • оновлено в 17:46
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Міст не витримав вантажівки УРАЛ та обвалився під нею

5.1т
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Як повідомляє Drom, 27 травня в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в Росії трапилася незвичайна подія – міст не витримав вантажівки УРАЛ, що саме проїжджала, і звалився під її вагою.

Очевидці записали інцидент на відео, водночас вдалося спіймати руйнування конструкції в момент проїзду мостом. Ніхто не постраждав. Варто зазначити, що, за повідомленнями ЗМІ, переправа була в аварійному стані, вона закрита з 25 травня.

Аварійний міст обвалився під УРАЛом

Аварійний міст обвалився під УРАЛом

Скриншот відео

Проте вантажівка УРАЛ все ж якось опинилася на закритому мосту. Спорудження на залізобетонних опорах мало покриття з дерев'яних дощок. Незадовго до НП одну з опор пошкодило паводком через опади. Мабуть, з цієї причини переправу закрили.

Аварійний міст обвалився під УРАЛом

Аварійний міст обвалився під УРАЛом

Скриншот відео

Вага УРАЛу залежно від модифікації коливається в діапазоні 8-15 тонн. Не дивно, що й без того пошкоджена споруда не витримала настільки важкого транспортного засобу.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
ДТП аварія б/к автомобіль авто
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