Міст не витримав вантажівки УРАЛ та обвалився під нею

Як повідомляє Drom, 27 травня в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в Росії трапилася незвичайна подія – міст не витримав вантажівки УРАЛ, що саме проїжджала, і звалився під її вагою.

Очевидці записали інцидент на відео, водночас вдалося спіймати руйнування конструкції в момент проїзду мостом. Ніхто не постраждав. Варто зазначити, що, за повідомленнями ЗМІ, переправа була в аварійному стані, вона закрита з 25 травня.

Аварійний міст обвалився під УРАЛом Скриншот відео

Проте вантажівка УРАЛ все ж якось опинилася на закритому мосту. Спорудження на залізобетонних опорах мало покриття з дерев'яних дощок. Незадовго до НП одну з опор пошкодило паводком через опади. Мабуть, з цієї причини переправу закрили.

Аварійний міст обвалився під УРАЛом Скриншот відео

Вага УРАЛу залежно від модифікації коливається в діапазоні 8-15 тонн. Не дивно, що й без того пошкоджена споруда не витримала настільки важкого транспортного засобу.

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