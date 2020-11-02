Мінівен Wuling Victory оцінили дешевше $13 тисяч

Китайська компанія Wuling офіційно представила новий середньорозмірний мінівен Victory.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Дітище спільного підприємства SAIC-GM-Wuling має три ряди сидінь, причому для кожного з шести мешканців салону передбачено власне індивідуальне крісло.

2021 Wuling Victory media.gm.com

Цікаво, що модель отримала сріблясту емблему, що свідчить про те, що автомобіль незабаром після старту продажів в Піднебесній, відправитися підкорювати і інші ринки.

2021 Wuling Victory media.gm.com

2021 Wuling Victory media.gm.com

Для автомобіля передбачений 150-сильний 1,5-літровий бензиновий турбомотор, який буде працювати в парі з 6-ступіневою "механікою" або безступіневим варіатором CVT.

2021 Wuling Victory media.gm.com

2021 Wuling Victory media.gm.com

Wuling Victory займає місце на сходинку нижче повнорозмірних MPV, таких як Buick GL8 або VW Viloran. Його довжина – 4875 мм, що на 350 мм менше GL8 і він майже на 500 мм коротше Viloran.

2021 Wuling Victory media.gm.com

Ширина автомобіля – 1880 мм, а висота – 1700 мм. При цьому колісна база в 2800 мм дозволить комфортно розміститися в салоні водієві і п'яти його супутникам. Два задніх крісла можна скласти в результаті чого об'єм багажного відділення досягає 1500 літрів.

2021 Wuling Victory media.gm.com

Покупці можуть вибрати версію "люкс" з 4-місцевим салоном, в якому ззаду розташовані зручні анатомічні крісла з численними регулюваннями і додатковими подушками для ніг.

2021 Wuling Victory media.gm.com

У багатому списку додаткового оснащення – шкіряна обробка салону, великий панорамний дах, додаткова шумо- та звукоізоляція, спеціальні звуконепроникні скла товщиною 4 мм, система іонізації повітря в салоні з антивірусним фільтром PM2.5 та інші приємні і корисні опції. За безпеку відповідає ESP 9.3 від Bosch, електронні помічники водія ADAS, 6 подушок і шторок безпеки і 4 зовнішні камери.

2021 Wuling Victory media.gm.com

2021 Wuling Victory media.gm.com

Wuling Victory буде доступний в Китаї в чотирьох виконаннях, а його вартість буде варіюватися в діапазоні від $12810 до $17440. Мінівен Victory стане першою моделлю бренду, продажі якої планується почати в Європі в 2022 році.

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