Мінівен Wuling Victory оцінили дешевше $13 тисяч

Китайська компанія Wuling офіційно представила новий середньорозмірний мінівен Victory.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Дітище спільного підприємства SAIC-GM-Wuling має три ряди сидінь, причому для кожного з шести мешканців салону передбачено власне індивідуальне крісло.

Цікаво, що модель отримала сріблясту емблему, що свідчить про те, що автомобіль незабаром після старту продажів в Піднебесній, відправитися підкорювати і інші ринки.

Для автомобіля передбачений 150-сильний 1,5-літровий бензиновий турбомотор, який буде працювати в парі з 6-ступіневою "механікою" або безступіневим варіатором CVT.

Wuling Victory займає місце на сходинку нижче повнорозмірних MPV, таких як Buick GL8 або VW Viloran. Його довжина – 4875 мм, що на 350 мм менше GL8 і він майже на 500 мм коротше Viloran.

Ширина автомобіля – 1880 мм, а висота – 1700 мм. При цьому колісна база в 2800 мм дозволить комфортно розміститися в салоні водієві і п'яти його супутникам. Два задніх крісла можна скласти в результаті чого об'єм багажного відділення досягає 1500 літрів.

Покупці можуть вибрати версію "люкс" з 4-місцевим салоном, в якому ззаду розташовані зручні анатомічні крісла з численними регулюваннями і додатковими подушками для ніг.

У багатому списку додаткового оснащення – шкіряна обробка салону, великий панорамний дах, додаткова шумо- та звукоізоляція, спеціальні звуконепроникні скла товщиною 4 мм, система іонізації повітря в салоні з антивірусним фільтром PM2.5 та інші приємні і корисні опції. За безпеку відповідає ESP 9.3 від Bosch, електронні помічники водія ADAS, 6 подушок і шторок безпеки і 4 зовнішні камери.

Wuling Victory буде доступний в Китаї в чотирьох виконаннях, а його вартість буде варіюватися в діапазоні від $12810 до $17440. Мінівен Victory стане першою моделлю бренду, продажі якої планується почати в Європі в 2022 році.

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