Мініатюрний Heinkel продають за ціною Kia Sportage

Мікролітражний німецький автомобіль Heinkel Typ 154 1958 року виставили на продаж за досить солідною ціною.

Про це повідомляється на одному з сайтів з продажу автомобілів. Рідкісний німецький bubble-car був виготовлений 1958 року авіабудівною компанією Heinkel Flugzeugwerke.

Рідкісний німецький bubble-car був виготовлений 1958 року авіабудівною компанією Heinkel Flugzeugwerke auto.ru

Він має досить скоромні розміри (Д/Ш/В) – 2550/1370/1320 мм і важить усього 290 кг. Крихітний салон дозволяє вмістити 2 дорослих та 2 дітей.

Крихітний салон дозволяє вмістити 2 дорослих та 2 дітей auto.ru

У рух "крихітку" приводить 204-кубовий 1-циліндровий мотоциклетний мотор потужністю 10 к.с., який працює в парі з 4-ступеневою механічною коробкою передач. Із їхньою допомогою Heinkel Typ 154 міг розігнатися до 90 км/год.

1-циліндровий мотоциклетний мотор приводить у рух здвоєні задні колеса auto.ru

Рульова колонка відкидається вперед разом із єдиними дверима auto.ru

У рух "крихітку" приводить 10-сильний мотор, який працює в парі з 4-ступінчастою МКП auto.ru

Автомобіль пройшов курс реставрації у Європі та якимось дивом опинився в Росії, де і виставлений на продаж. На одометрі машини всього 27 528 км.

На одометрі машини всього 27 528 км auto.ru

Після відновлення мікрокар отримав яскраве забарвлення кузова в бордовий колір, а салон обшили білою шкірою з контрастними червоними тканинними вставками.

Для дітей передбачено невелику лавку auto.ru

У теплу пору року додаткову вентиляцію салону забезпечує складаний верх із матерії. Всього за кілька років було виготовлено 5537 примірників Heinkel Typ 154.

У теплу пору року додаткову вентиляцію салону забезпечує складаний верх із матерії auto.ru

Варто відзначити, що, незважаючи на скромні розміри, вартість таких машин марки Heinkel на спеціалізованих аукціонах становить від 20 до 55 тисяч доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на аукціоні у США виставили найбільшу приватну колекцію muscle car, а компанія MMS готує до випуску спадкоємицю легендарної моделі BMW Isetta.