Мініатюрний Heinkel продають за ціною Kia Sportage

Мікролітражний німецький автомобіль Heinkel Typ 154 1958 року виставили на продаж за досить солідною ціною.

Про повідомляється на одному з сайтів з продажу автомобілів. Рідкісний німецький bubble-car був виготовлений у 1958 році авіабудівної компанією Heinkel Flugzeugwerke.

Він має досить скоромні розміри (Д/Ш/В) – 2550/1370/1320 мм і важить всього 290 кг. Крихітний салон дозволяє вмістити 2 дорослих та 2 дітей.

У рух "крихітку" призводить 204-кубовий 1-ціліліндровий мотоциклетний мотор потужністю 10 л.с., який працює в парі з 4-ступіневою механічною коробкою передач. З їх допомогою Heinkel Typ 154 міг розігнатися до 90 км/год.

Автомобіль пройшов курс реставрації у Європі та якимось дивом опинився у Росії, де і виставлений на продаж. На одометрі машини всього 27528 км.

Після відновлення мікрокар отримав яскраве забарвлення кузова у бордовий колір, а салон обшили білою шкірою з контрастними червоними тканинними вставками.

У теплу пору року додаткову вентиляцію салону забезпечує складаний верх з матерії. Всього за кілька років було виготовлено 5537 примірника Heinkel Typ 154.

Варто відзначити, що незважаючи на скромні розміри, вартість подібних машин марки Heinkel на спеціалізованих аукціонах становить від 20 до 55 тисяч доллларов.

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