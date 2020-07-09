Міні RAV4: дебютував новий кросовер Toyota Corolla

Компанія Toyota продовжує атакувати сегмент кросоверів. Цього разу вона представила кросовер Corolla Cross, який стане більш компактною та трохи дешевшою альтернативою RAV4 і C-HR.

Технічно новий SUV уніфікований зі звичайною Corolla актуального покоління (зокрема, використовується та сама платформа TNGA-C), а ось по дизайну він близький до RAV4. Новинку зробили в брутальному дизайні з квадратними формами і характерним пластиковим обвісом. Втім, попереду у неї своя, повністю оригінальна радіаторна решітка, а ось ззаду крос схожий на ту ж Короллу (за формою блоків ліхтарів).

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

Крім того, схожість з донором простежується і в салоні. Це стосується віртуальної приборки, дисплея мультимедіа та вентиляційних дефлекторів.

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

За розмірами новий Corolla Cross розташовувався в модельному ряді марки між RAV4 і C-HR, його довжина становить 4460 мм, а колісна база – 2640 мм.

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

Гамма двигунів Toyota Corolla Cross на даний момент складається з двох агрегатів. Базові версії запропонують з 1,8-літровим атмосферним двигуном на 140 к.с., який зістикований з варіатором CVT. Для топових версій передбачена класична гібридна установка з 1,8-літровим бензиновим двигуном і електромотром. Разом вони видають 122 к.с.

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

Випускати Toyota Corolla Cross будуть на заводі японської марки в Таїланді, там же його і продаватимуть перший час (пізніше новинка повинна з'явитися на інших ринках). Стартова ціна новинки – 30 800 доларів, що приблизно на 600 доларів менше вартості C-HR.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota ось-ось представить новий LC Prado.