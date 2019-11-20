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20 листопада • оновлено в 16:18
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Mini показав найкрутіший гетчбек у своїй історії

1.1т
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У Лос-Анджелесі дебютувала найбільш потужна й динамічна версія Mini John Cooper Works GP.

Як стало відомо OBOZREVATEL, автосалон у Лос-Анджелесі став ареною для світової прем'єри "зарядженої" версії гетчбека Mini. Новинка, що отримала назву John Cooper Works GP, є найпотужнішою і найшвидшою серійною версією Mini за всю її історію (щоб подивитися всі фото, доскрольте новину до кінця).

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

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Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

Автомобіль укомплектували 2-літровим 4-циліндровим мотором з технологією Mini TwinPower Turbo. Завдяки подвійному турбонаддуву цей двигун розвиває потужність 225 кВт (306 к.с.), а крутний момент досягає 450 Нм.

Проти звичайного JCV, новинка стала могутнішою на 75 к.с.

Проти звичайного JCV, новинка стала могутнішою на 75 к.с.

mini.com

Реалізувати величезний потенціал мотора допомагає 8-ступінчаста спортивна трансмісія Steptronic із вбудованим механічним блокуванням диференціалу на передніх колесах.

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

Для новинки була розроблена унікальна система змащення й охолодження двигуна з урахуванням навантажень, що зросли. Крім того, нова вихлопна система додасть емоцій під час активного драйву. Розгін до "сотні" триває всього 5,2 с, а максимальна швидкість досягає 265 км/год.

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

Проти версієї JCV, новинка отримала більш жорстку підвіску зі зменшеним на 10 мм кліренсом. Утримати 306-сильного "монстра" під контролем допоможуть ефективніші гальмівні механізми з 4-поршневими сапортами спереду.

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

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Ззовні модифікацію GP можна впізнати за аеродинамічним обвісом, що включає агресивні бампери з великими повітрозабірниками, капот з прорізами, "двоповерхове" заднє антикрило, масивні карбонові накладки на колісні арки і новий дифузор з парними патрубками вихлопної системи.

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

Крім того, автомобіль отримав особливе забарвлення з написами GP і червоними вставками. За дорожнє полотно GP міцно тримається низькопрофільними шинами Hankook розмірністю 225/35, взутими на стильні 18-дюймові 4-спицеві диски.

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

mini.com

У салоні JCW GP залишили тільки два спортивні "ковші" з розвиненою бічною підтримкою. Позаду них встановлена яскраво-червона балка, що збільшує жорсткість кузова. Крім того, автомобіль відрізняється оригінальним оздобленням з логотипами GP, спортивним кермом, цифровою панеллю приладів і сучасним інфо-розважальним медіацентром.

У салоні JCW GP залишили тільки два спортивні "ковші" з розвиненою бічною підтримкою.

У салоні JCW GP залишили тільки два спортивні "ковші" з розвиненою бічною підтримкою.

mini.com

Mini John Cooper Works GP отримав цифрову приладову панель і "просунуту" мультимедійну систему

Mini John Cooper Works GP отримав цифрову приладову панель і "просунуту" мультимедійну систему

mini.com

За передніми кріслами встановлена яскраво-червона балка, що збільшує жорсткість кузова.

За передніми кріслами встановлена яскраво-червона балка, що збільшує жорсткість кузова.

mini.com

Всього планується випустити три тисячі примірників JCW GP, а перші клієнти зможуть насолодитися "запальничкою" на початку весни майбутнього року. Новинку оцінили в 45750 доларів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, новий електричний Mini викликав сплеск інтересу до бренду.

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Автор
Сергій Іванов Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США Лос Анджелес
Теги
Mini новини авто
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