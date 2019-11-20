Mini показав найкрутіший гетчбек у своїй історії

У Лос-Анджелесі дебютувала найбільш потужна й динамічна версія Mini John Cooper Works GP.

Як стало відомо OBOZREVATEL, автосалон у Лос-Анджелесі став ареною для світової прем'єри "зарядженої" версії гетчбека Mini. Новинка, що отримала назву John Cooper Works GP, є найпотужнішою і найшвидшою серійною версією Mini за всю її історію (щоб подивитися всі фото, доскрольте новину до кінця).

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

Автомобіль укомплектували 2-літровим 4-циліндровим мотором з технологією Mini TwinPower Turbo. Завдяки подвійному турбонаддуву цей двигун розвиває потужність 225 кВт (306 к.с.), а крутний момент досягає 450 Нм.

Проти звичайного JCV, новинка стала могутнішою на 75 к.с. mini.com

Реалізувати величезний потенціал мотора допомагає 8-ступінчаста спортивна трансмісія Steptronic із вбудованим механічним блокуванням диференціалу на передніх колесах.

Mini John Cooper Works GP mini.com

Для новинки була розроблена унікальна система змащення й охолодження двигуна з урахуванням навантажень, що зросли. Крім того, нова вихлопна система додасть емоцій під час активного драйву. Розгін до "сотні" триває всього 5,2 с, а максимальна швидкість досягає 265 км/год.

Mini John Cooper Works GP mini.com

Проти версієї JCV, новинка отримала більш жорстку підвіску зі зменшеним на 10 мм кліренсом. Утримати 306-сильного "монстра" під контролем допоможуть ефективніші гальмівні механізми з 4-поршневими сапортами спереду.

Mini John Cooper Works GP mini.com

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Ззовні модифікацію GP можна впізнати за аеродинамічним обвісом, що включає агресивні бампери з великими повітрозабірниками, капот з прорізами, "двоповерхове" заднє антикрило, масивні карбонові накладки на колісні арки і новий дифузор з парними патрубками вихлопної системи.

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

Крім того, автомобіль отримав особливе забарвлення з написами GP і червоними вставками. За дорожнє полотно GP міцно тримається низькопрофільними шинами Hankook розмірністю 225/35, взутими на стильні 18-дюймові 4-спицеві диски.

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

Mini John Cooper Works GP mini.com

У салоні JCW GP залишили тільки два спортивні "ковші" з розвиненою бічною підтримкою. Позаду них встановлена яскраво-червона балка, що збільшує жорсткість кузова. Крім того, автомобіль відрізняється оригінальним оздобленням з логотипами GP, спортивним кермом, цифровою панеллю приладів і сучасним інфо-розважальним медіацентром.

У салоні JCW GP залишили тільки два спортивні "ковші" з розвиненою бічною підтримкою. mini.com

Mini John Cooper Works GP отримав цифрову приладову панель і "просунуту" мультимедійну систему mini.com

За передніми кріслами встановлена яскраво-червона балка, що збільшує жорсткість кузова. mini.com

Всього планується випустити три тисячі примірників JCW GP, а перші клієнти зможуть насолодитися "запальничкою" на початку весни майбутнього року. Новинку оцінили в 45750 доларів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, новий електричний Mini викликав сплеск інтересу до бренду.

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