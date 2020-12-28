Mini готує нове покоління культового гетчбека

Британська компанія Mini має намір представити нове покоління легендарного хетчбека в 2023 році.

Секретами про майбутню новинку поділився в інтерв'ю британському Autocar керівник компанії Бернд Кербер. Четверте покоління відродженої моделі має дебютувати 2023 року і стати передвісником нової ери сімейства Mini. Воно міститиме перероблений Countryman та новий компактний кросовер. Новий гетчбек зменшиться в розмірах і буде пропонуватися як із бензиновими, так і з повністю електричними силовими агрегатами. До кросовера та Countryman приєднаються інші моделі, які розширять лінійку Mini в нових сегментах.,

Класичний Mini випускався з 1959 року та протримався на конвеєрі 41 рік. Останній екземпляр виготовили 4 жовтня 2000 р. mini.com

За словами Кербера, гетчбек Mini наступного покоління зазнає найбільших змін з 2001 року, коли модель була відроджена концерном BMW. При цьому марка залишиться вірною класичного дизайну.

Рендер нової моделі в сімействі – кросовера Mini autocar.co.uk

Він також зазначив, що компанія залишиться вірною своїй початковій філософії. Він порівняв Mini з іншою культовою моделлю – Porsche 911. "З часом 911 необхідно було розвивати, тому що саме він уособлює бренд Porsche", – сказав Кербер. – У якийсь момент у Porsche вийшли за межі, і тепер у них є набагато ширше портфоліо".

До 60-річчя Mini компанія випустила ювілейну серію "60 Years Edition" mini.com

"Важливо, що все портфоліо повинне мати ДНК Mini. Після більш ніж 60 років необхідно, щоб Mini зробив сміливий крок вперед, але водночас він повинен залишатися вірним своїй суті, а саме тридверній моделі. 2023 року ви побачите, що ми явно модернізували його, зробивши великий крок – найбільший крок за останні 20 років, але це, безсумнівно, буде Mini", – додав Кербер.

Важливим кроком у майбутнє став старт виробництва у 2020 році повністю електричного гетчбека Mini Electric mini.com

Керівник відділу дизайну Mini Олівер Хейлмер зазначив, що баланс між спадщиною бренду та необхідністю винаходити щось нове – це "те, з чим ми стикаємося щодня". "Чим ближче ми підходимо до наступного покоління Mini, тим більш обережними нам потрібно бути, щоб не змінити занадто багато відразу, – сказав Хейлмер. – Ми збережемо те, що уособлює нинішній Mini: це не тільки особливості дизайну, але і пропорції, компактність та доброзичливий характер".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mini презентувала футуристичний концепт, а також оновлений Mini Countryman 2021.