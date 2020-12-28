Mini готує нове покоління культового гетчбека

Британська компанія Mini готує нове покоління легендарного хетчбека.

Секретами про майбутню новинку поділився в інтерв'ю британському Autocar керівник компанії Бернд Кербер. За його словами, хетчбек Mini наступного покоління зазнає найбільших змін з 2001 року, коли модель була відроджена концерном BMW. При цьому марка залишиться вірною класичного дизайну.

Четверте покоління відродженої моделі має дебютувати у 2023 році і стати передвісником нової ери сімейства Mini. Воно включатимуть перероблений Countryman та новий компактний кросовер. Новий хетчбек зменшиться в розмірах і буде пропонуватися як з бензиновими, так і з повністю електричними силовими агрегатами. До кросовера та Countryman приєднаються інші моделі, які розширять лінійку Mini у нових сегментах.

За словами Кербера, компанія залишиться вірною своїй первісній філософії. Він порівняв Mini з іншою культовою моделлю – Porsche 911. "З часом 911 необхідно було розвивати, тому що саме він уособлює бренд Porsche", – сказав Кербер. – У якийсь момент у Porsche вийшли за межі, і тепер у них є набагато більш широке портфоліо ".

"Важливо, що все портфоліо повинне мати ДНК Mini. Після більш ніж 60 років необхідно, щоб Mini зробив сміливий крок вперед, але при цьому він повинен залишатися вірним своїй суті, а саме трехдверной моделі. У 2023 року ви побачите, що ми явно модернізували його, зробивши великий крок – найбільший крок за останні 20 років, але це, безсумнівно, буде Mini ", – додав Кербер.

Керівник відділу дизайну Mini Олівер Хейлмер зазначив, що баланс між спадщиною бренду та необхідністю винаходити щось нове – це "те, з чим ми стикаємося щодня". "Чим ближче ми підходимо до наступного покоління Mini, тим більш обережними нам потрібно бути, щоб не змінити занадто багато відразу, – сказав Хейлмер. – Ми збережемо те, що уособлює нинішній Mini: це не тільки особливості дизайну, але і пропорції, компактність та доброзичливий характер".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mini представила футуристичний концепт, а також оновлений Mini Countryman 2021.