Mini Countryman готується до ресталінга

Сергій Іванов Новини 19:50, 13.05.2020 Оновлено: 19:56, 13.05.2020

Шанувальники Mini Countryman з нетерпінням очікують оновлену модель, дебют якої відбудеться зовсім скоро. Всюдисущі фотоохотники виявили прототип новинки на трасі Нюрбургринг.

Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com

Ось уже більше року компанія Mini обкатує свої прототипи в різних дорожніх і кліматичних умовах. Судячи з останніх ілюстрацій, зроблених на знаменитому Нюрбургринзі, оновлений Countryman зовсім скоро відсвяткує свій дебют.

Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com
Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com

В процесі роботи над новинкою були змінені облицювання радіатора, світлотехніка і бампера. Автомобіль збереже знамениті задні ліхтарі у вигляді британського прапора, але вони отримувати трохи іншу форму.

Поточна генерація Mini Countryman випускається з 2017 року
motor1.com

У салоні очікується нова цифрова приладова панель, а також сенсорний дисплей мультимедійної системи з розширеним набором функцій.

Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com

Палітра моторів не зміниться. Покупцям будуть запропоновані вже добре знайомі 136-сильний 1,5-літровий мотор з трьома циліндрами, і дві "четвірки" потужністю 190 і 306-к.с. Можлива поява гібридної версії з дизельним мотором, але поки це тільки чутки.

Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com
Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, електричний Mini викликав несподіваний інтерес покупців.

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