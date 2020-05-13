Mini Countryman готується до ресталінга

Шанувальники Mini Countryman з нетерпінням очікують оновлену модель, дебют якої відбудеться зовсім скоро. Всюдисущі фотоохотники виявили прототип новинки на трасі Нюрбургринг.

Mini Countryman готується постати в новому образі motor1.com

Ось уже більше року компанія Mini обкатує свої прототипи в різних дорожніх і кліматичних умовах. Судячи з останніх ілюстрацій, зроблених на знаменитому Нюрбургринзі, оновлений Countryman зовсім скоро відсвяткує свій дебют.

Mini Countryman готується постати в новому образі motor1.com

Mini Countryman готується постати в новому образі motor1.com

В процесі роботи над новинкою були змінені облицювання радіатора, світлотехніка і бампера. Автомобіль збереже знамениті задні ліхтарі у вигляді британського прапора, але вони отримувати трохи іншу форму.

Поточна генерація Mini Countryman випускається з 2017 року motor1.com

У салоні очікується нова цифрова приладова панель, а також сенсорний дисплей мультимедійної системи з розширеним набором функцій.

Mini Countryman готується постати в новому образі motor1.com

Палітра моторів не зміниться. Покупцям будуть запропоновані вже добре знайомі 136-сильний 1,5-літровий мотор з трьома циліндрами, і дві "четвірки" потужністю 190 і 306-к.с. Можлива поява гібридної версії з дизельним мотором, але поки це тільки чутки.

Mini Countryman готується постати в новому образі motor1.com

Mini Countryman готується постати в новому образі motor1.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, електричний Mini викликав несподіваний інтерес покупців.