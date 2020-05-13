Mini Countryman готується до ресталінга

Шанувальники Mini Countryman з нетерпінням очікують оновлену модель, дебют якої відбудеться зовсім скоро. Всюдисущі фотоохотники виявили прототип новинки на трасі Нюрбургринг.
Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com
Ось уже більше року компанія Mini обкатує свої прототипи в різних дорожніх і кліматичних умовах. Судячи з останніх ілюстрацій, зроблених на знаменитому Нюрбургринзі, оновлений Countryman зовсім скоро відсвяткує свій дебют.
Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com
Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com
В процесі роботи над новинкою були змінені облицювання радіатора, світлотехніка і бампера. Автомобіль збереже знамениті задні ліхтарі у вигляді британського прапора, але вони отримувати трохи іншу форму.
Поточна генерація Mini Countryman випускається з 2017 року
motor1.com
У салоні очікується нова цифрова приладова панель, а також сенсорний дисплей мультимедійної системи з розширеним набором функцій.
Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com
Палітра моторів не зміниться. Покупцям будуть запропоновані вже добре знайомі 136-сильний 1,5-літровий мотор з трьома циліндрами, і дві "четвірки" потужністю 190 і 306-к.с. Можлива поява гібридної версії з дизельним мотором, але поки це тільки чутки.
Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com
Mini Countryman готується постати в новому образі
motor1.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, електричний Mini викликав несподіваний інтерес покупців.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".