Mini Countryman 2021 представили офіційно

В рамках планової програми модернізації модельного ряду, концерн BMW представив оновлене сімейство Mini Countryman.

Оновлене сімейство Mini Countryman 2021 mini.com

Завдяки своїй багатофункціональності та яскравому зовнішньому вигляду Mini Countryman здобув популярність шанувальників британського бренду. На частку хетчбека доводиться майже 30% всіх продажів марки.

2021 Mini Countryman mini.com

Автомобіль отримав нову світлотехніку, видозмінене облицювання радіатора і новi бампери. Світлодіодні фари і "противотуманки" тепер входять в стандартну комплектацію. Розширено асортимент кольорів кузова та легкосплавних дисків.

2021 Mini Countryman mini.com

У салоні змінився дизайн центральної консолі, а спортивне шкіряне кермо тепер входить в стандартну комплектацію. Як опція пропонується 5-дюймовий цифровий дисплей і глянцеві вставки на приладовій панелі, розширено вибір матеріалів і кольорів оздоблення інтер'єру. Система Mini Connected отримала розширені функції.

2021 Mini Countryman mini.com

2021 Mini Countryman mini.com

Для новинки пропонується розширений список опцій і аксесуарів mini.com

Для оновленого сімейства пропонується широкий асортимент силових агрегатів. Топ-версія Cooper SE Countryman ALL4 оснащується 3-циліндровим бензиновим ДВС, які працюють спільно з електромотором. Сумарна потужність гібридного (PHEV) силового агрегату досягає 220 л.с. Літій-іонна батарея ємністю 9,6 кВтг дозволяє подолати виключно на електротязі до 61 км.

Гібридний Mini Cooper SE Countryman ALL4 здатний долати до 61 км на електротязі. mini.com

Крім гібрида, Countryman пропонує 3 бензинових і 3 дизельних двигуна, що використовують технологію TwinPower Turbo. Діапазон потужності – від 102 до 190 к.с. Крім переднього приводу Countryman можна замовити в повноприводному виконанні ALL4. Всі мотори відповідають сучасним екологічним нормам Euro 6d. Розширено список версій, для яких доступна 8-ступенчтатая трансмісія Steptronic.

2021 Mini Countryman mini.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, концерн BMW представив оновлене сімейство 5 Series.